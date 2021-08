Alessandro Cattelan in Da Grande punta subito sulla simpatia che lo ha reso uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Oggi condivide sui social il primo promo del suo nuovo programma TV, che segna l’approdo in Rai per uno show molto atteso che vedremo a settembre.

Da Grande è il nome del programma che vedrà Cattelan al suo atteso debutto in Rai. Cosa aspettarsi? Uno show in perfetto stile Alessandro Cattelan che nel promo è più in perfetto stile Mr.Bean. Imita una delle sue famose cadute e con ironia cinguetta: “Cerco di rimettermi in sesto per settembre”, nel rialzarsi un po’ dolorante.

Alessandro Cattelan ha lasciato Sky e la conduzione di X Factor. Quest’anno il talent show sarà nelle mani del suo successore, Ludovico Tersigni. A Cattelan spetta però un programma sulla prima rete della TV di Stato di cui si hanno ancora solo pochissimi dettagli.

A condividere il promo con i fan è lo stesso Cattelan sui social. “Un atterraggio come piace a me: mr. Bean style!”, cinguetta, presentando Da Grande come il suo primo show in assoluto su Rai1.

“Spero vi divertirete”, chiosa, e se il promo anticipa i contenuti del programma non c’è alcun dubbio.

“Ciao ragazzi grazie mille a tutti per l’accoglienza, non vediamo l’ora di farvi vedere quello che stiamo preparando. Come in tutti i cantieri che si rispettano ci sono i signori che guardano, non vedo l’ora di incontrarvi tutti a settembre”, le sue parole in video backstage condiviso dalla Rai nelle scorse ore. Lo studio appare in costruzione: tutto è quasi pronto per il suo debutto in Rai e sembra proprio che ci sarà da divertirsi!