La scaletta dei Seat Music Awards anticipa gli artisti presenti nella prima serata dell’evento, che sarà ancora condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Lo show inizierà alle 20,35 e proseguirà nelle ore successive, in diretta dall’Arena di Verona.

La seconda puntata dei Seat Music Awards andrà in onda il 5 settembre, ancora con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada e su Rai1. Questa sarà però un’edizione speciale, da dedicare ai lavoratori dello spettacolo, piegati dall’emergenza Coronavirus che ha imposto il blocco totale degli eventi.

Non saranno quindi consegnati i primi per il successo delle vendite dell’ultimo anno, ma sarà un’edizione corale nella quale gli artisti si esibiranno per sostenere i lavoratori dello spettacolo, in una settimana in cui Verona torna ad accogliere una serie di eventi dal vivo, organizzati nel rispetto delle normative anti-Covid.

Le due serate saranno anche accompagnate da una maratona di solidarietà, alla quale è possibile accedere fino al 21 settembre attraverso il numero 45588. Il ricavato sarà devoluto al fondo COVID-19- Sosteniamo La Musica di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e la promozione di Fimi.

La puntata sarà visibile in diretta su Rai1 ma anche in streaming sui canali dedicati RaiPlay. La manifestazione dedicata ai lavoratori dello spettacolo vivrà anche sui social attraverso l’hashtag dedicato #seatmusicawards2020.

Grande attesa per il ritorno di Tiziano Ferro, che sarà presente ma in collegamento da Los Angeles. L’artista di Latina ha già annunciato l’album di cover che rilascerà nel mese di novembre, con Rimmel scelto come primo singolo già in radio dal 4 settembre. A febbraio, era stato ospite fisso del Festival di Sanremo, con un’esibizione in ognuna delle serate.