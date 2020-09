Il 5 settembre su Rai1 tornano i Seat Music Awards per il secondo dei tre appuntamenti attesi per il 2020. Dopo la prima serata del 2 settembre, stasera il primo canale Rai trasmetterà la seconda parte dei Seat Music Awards, ancora una volta con tanti artisti sul palco.

Largo ai giovani stasera, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa serata. Ci saranno Achille Lauro ed Annalisa ma anche Baby K e Riki. Sul palco dei Seat Music Awards, Alessandra Amoroso e i Boomdabash canteranno Karaoke.

Grande attesa c’è per il ritorno de Il Volo ma anche per Irama, in vetta alle classifiche con Mediterranea. Ai Seat Music Awards anche Mahmood ed Ermal Meta. Ospiti dei Seat Music Awards stasera Michele Bravi, i Modà e Fabrizio Modo così come Nek, J-Ax e Levante. Non mancherà la band guidata da Stash Fiordispino, i The Kolors, e neanche il vincitore in carica del Festival di Sanremo, Diodato.

La parte comica sarà di Enrico Brignano.

A presentare la serata sarà la collaudata coppia composta da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti, sul palco dell’Arena di Verona nell’ambito della settimana di eventi che sostiene i lavoratori dello spettacolo.

Anche stasera, il pubblico da casa potrà donare attraverso il numero 45588. Il ricavato sarà devoluto al fondo COVID-19- Sosteniamo La Musica di Music Innovation Hub e supporter economicamente le famiglie e i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo che a causa del Covid-19 hanno visto ridursi i relativi introiti lavorativi e che si trovano in situazioni di difficoltà.

Gli ospiti dei Seat Music Awards del 5 settembre