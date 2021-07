Tornano i Seat Music Awards all’Arena di Verona: due le date in programma per il mese di settembre, quando verranno premiati alcuni dei nomi più apprezzati del panorama musicale italiano.

Dopo la speciale edizione del 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, i Seat Music Awards all’Arena di Verona premieranno gli artisti per i loro maggiori successi discografici (certificati tra giugno 2020 a settembre 2021).

Riceveranno i premi coloro che avranno raggiunto il disco d’oro, di platino o multiplatino per gli album e i singoli che avranno raggiunto il traguardo del multiplatino.

Non sono ancora stati resi noti gli artisti che prenderanno parte alle due serate dedicate alla musica ma sono già certi i conduttori: alla guida dei Seat Music Awards restano confermati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sul palco nelle due serate trasmesse in diretta su Rai 1 il 9 e il 10 settembre.

La nuova edizione dei Seat Music Awards andrà infatti in scena nell’anfiteatro scaligero in due appuntamento, il 9 e il 10 settembre e il 12 settembre ci sarà uno speciale appuntamento in compagnia di Nek.

Per i Seat Music Awards si tratta dell’edizione numero 15 all’insegna della musica e dell’intrattenimento che si prospetta ricca di sorprese, con l’obiettivo, anche quest’anno, di unire, coinvolgere e divertire. Per assistere allo spettacolo all’Arena di Verona è necessario essere in possesso degli appositi biglietti d’ingresso, già disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita abituali a partire da 30 euro per posto per serata.

Sono disponibili anche speciali pacchetti gold al prezzo di 239 euro.

Dopo le 20.00 non sarà garantito il posto indicato sul biglietto. Saranno effettuate riprese audio video. Per esigenze TV potranno verificarsi riallocazioni dei posti.

Questo evento è soggetto alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento. Ogni biglietto riporterà il nome e il cognome dell’utilizzatore e sarà richiesto un documento d’identità all’ingresso.