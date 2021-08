Si intitola Blu Celeste l’album di Blanco; il cantante lo ha annunciato oggi attraverso un post sui social. Si tratta per lui del suo disco d’esordio, il primo rilasciato dopo il grande successo dei suoi singoli.

La data di uscita è quella di venerdì 10 settembre e il titolo è Blu Celeste, già disponibile in pre-save e pre-order da oggi.

In brevissimo tempo si è fatto conoscere come una delle più talentuose rivelazioni tra gli artisti emergenti al punto da essere la più interessante dell’anno. Oggi annuncia il proseguimento del suo percorso discografico con un disco di inediti in uscita il 10 settembre.

L’album, in uscita su etichetta Island Records, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitale e in formato CD e Vinile. Tra i suoi successi d’esordio Notti in Bianco, certificato doppio disco di Platino con oltre 47 milioni di stream, a cui segue la pubblicazione di Ladro di Fiori, certificato Oro.

Con Mace e Salmo collabora in La Canzone Nostra, che conquista quattro dischi di Platino, singolo che conta ad oggi oltre 60 milioni di stream e che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.

Chi è Blanco

BLANCO, all’anagrafe Riccardo, classe 2003, si avvicina alla scrittura quasi per caso. Scrive il suo primo brano per dedicarlo ad una ragazza come esperimento fine a sé stesso. Da qui scopre di avere talento per la musica e lavora a singoli che hanno ottenuto milioni di stream.

A febbraio 2021 esce Paraocchi (certificato disco di Platino), a cui segue la collaborazione con Madame nel brano Tutti Muoiono. A giugno pubblica insieme a Sfera Ebbasta Mi Fai Impazzire (certificato triplo Platino), brano che si consacra come uno dei grandi successi dell’estate in vetta alla classifica Fimi / Gfk dei singoli più venduti da 5 settimane totalizzando oltre 47 milioni di stream sulle piattaforme in soli due mesi. Mi Fai Impazzire è anche al primo posto della TOP 50 di Spotify, seguito dal brano Noti In Bianco, al secondo posto.