Arriva la docu-serie su Ligabue in esclusiva su RaiPlay. Il progetto è stato annunciato ieri sera indiretta nel corso dei Seat Music Awards 2021. L’Arena di Verona è stato lo scenario che ha portato Ligabue a comunicare ai fan e al pubblico di Rai1 l’uscita imminente di una docu-seri su di lui e sulla sua carriera.

Ieri sera dal palco dei Seat Music Awards all’Arena di Verona in diretta su Rai 1, è stata annunciata la serie “LIGABUE – È Andata Così”,dal 12 ottobre in esclusiva su RaiPlay.

La serie sarà divisa in 7 capitoli e ciascuno sarà composto da tre episodi della durata di 15 minuti). Racconterà l’avventura dei trent’anni su e giù da un palco di Ligabue attraverso la sua musica e le sue hit. Protagoniste saranno le sue canzoni che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni.

La narrazione prende spunto dall’omonima biografia e coinvolge Stefano Accorsi, fedele complice del cantautore in questa avventura televisiva.

Ma non solo il Liga e Accorsi, c’è un’importante serie di testimonianze a ricordare il periodo storico a cui via via gli episodi sono ancorati: Elisa, Francesco De Gregori, Pierfrancesco Favino e tantissimi altri sono tra i protagonisti del racconto di Ligabue.

La docu-serie promette di raccontare Ligabue al 100%, partendo dai punti di visti da cui lo conosciamo per svelare molto altro. Poche le informazioni ufficiali disponibili al momento: bisognerà attendere che sul programma sia disponibile per la visione.

Promette intanto di raccontare l’artista per come lo conosciamo ma anche e soprattutto per come non lo si è mai visto. Un racconto inedito ed entusiasmante del percorso di Ligabue in musica è ciò che dobbiamo aspettarci dalla docu-serie in uscita il prossimo mese.