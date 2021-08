Non ci ha messo molto Jesse Williams per ricollocarsi in tv dopo la fine della sua esperienza decennale in Grey’s Anatomy: oltre ad essere impegnato a Broadway, sarà in due film e anche nella serie Olga Dies Dreaming, tratta dal romanzo d’esordio di Xóchitl Gonzalez.

Jesse Williams si unisce al cast della serie guidato da Aubrey Plaza e Ramón Rodriguez: Hulu ha commissionato un episodio pilota per l’adattamento dell’imminente libro di Gonzales, che sarà anche autore della sceneggiatura. Olga Dies Dreaming sarà pubblicato a gennaio da Flatiron Books: la storia è quella di un fratello e una sorella newyorchesi di origini portoricane (interpretati da Rodriguez e Plaza) del quartiere di Sunset Park, Brooklyn, che fanno i conti con la loro madre assente e politicamente radicale e le loro brillanti carriere tra l’élite di New York City sulla scia dell’uragano Maria.

Jesse Williams avrà un ruolo nell’episodio pilota di questa serie, che potrebbe aprire la strada ad una stagione completa. Il suo personaggio è quello di Matteo Jones, che viene descritto come un collezionista di musica, oggetti, curiosità e, soprattutto, di opinioni. Un appassionato di Brooklyn e una persona sinceramente curiosa, profondamente consapevole dell’inclinazione delle persone ad etichettare tutto e tutti, tendenza a cui rifiuta fermamente di conformarsi.

Per Jesse Williams, attore e attivista del movimento Black Lives Matter, si tratta della prima serie televisiva dopo l’addio a Jackson Avery, interpretato per dodici anni in Grey’s Anatomy, dalla sesta alla diciassettesima stagione (2009-2021). L’uscita di scena del suo personaggio è stata concordata con la showrunner della serie Krista Vernoff e realizzata in modo da riecheggiare l’impegno dell’attore come attivista per i diritti umani. Contemporaneamente Williams sarà in due film e nella produzione di Broadway di Take Me Out il cui debutto è previsto all’inizio del 2022.