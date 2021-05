Intenzionato ad appendere il camice al chiodo per lanciarsi in nuovi progetti, Jesse Williams dopo Grey’s Anatomy sarà in almeno due film, attualmente enrambi in pre-produzione. L’ultimo accordo biennale firmato dall’attore con ABC Studios nel 2019 è scaduto quest’anno e non sarà rinnovato, con l’uscita di scena del personaggio nell’episodio 15 di Grey’s Anatomy 17, dopo 12 stagioni nei panni del chirurgo Jackson Avery.

Per Jesse Williams dopo Grey’s Anatomy si aprono le porte del cinema ma anche quelle di Broadway: già l’ultimo rinnovo del contratto per la serie aveva comportato una riduzione della sua presenza in scena per permettergli di lavorare al suo debutto nel revival di Take Me Out di Richard Greenberg, inizialmente previsto per aprile 2020 ma poi sospeso e rimandato (presumibilmente al 2022) a causa della chiusura dei teatri per la pandemia. Nell’ultimo anno, poi, l’attore ha firmato per recitare in ben due film.

Jesse Williams dopo Grey’s Anatomy sarà nel lungometraggio di Amazon Studios Marked Man. Protagonista del film sarà l’attore di Black Panther Winston Duke, nei panni dell’attivista politico Marcus Garvey, una figura chiave del nazionalismo nero nel 20° secolo. Andrew Dosunmu dirigerà questo film drammatico in parte ispirato alla biografia di Colin Grant Negro with a Hat: The Rise and Fall of Marcus Garvey, con la sceneggiatura a cura dell’acclamato drammaturgo Kwame Kwei-Armah. Ambientato negli anni ’20, Marked Man racconterà la storia di un giovane uomo di colore che si unisce al Federal Bureau of Investigation di J. Edgar Hoover e poi si infiltra nell’organizzazione UNIA di Garvey, mettendo alla prova la sua lealtà sia alla sua etnia che al paese quando entra in conflitto con entrambi gli uomini.

Ma non si tratta del solo film in cantiere per Jesse Williams dopo Grey’s Anatomy: è in pre-produzione anche Team Joy, in cui l’attore avrà il ruolo del protagonista Ted. La storia è quella di due truffatori, un padre e una figlia, il cui rapporto inizia a vacillare quando la coscienza dell’adolescente si fa sentire.

Altri impegni di Jesse Williams dopo Grey’s Anatomy riguarderanno certamente l’attivismo politico col movimento Black Lives Matter e la produzione esecutiva. Di recente l’attore è stato tra i produttori di Two Distant Strangers, che quest’anno ha vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio in live-action.