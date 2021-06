Jesse Williams si sta preparando ad affrontare una sfida inedita nel post Grey’s Anatomy. Uscito di scena dopo undici stagioni nel medical drama nei panni di Jackson Avery, l’attore sta per debuttare a Broadway in una grande produzione che lo vedrà senza veli sul palco.

Jesse Williams ha rivelato che sarà parecchio esposto durante il suo debutto a Broadway nella commedia Take Me Out: la produzione vedrà l’attore spogliarsi completamente, come ha confermato durante un’ospitata nel talk show di Ellen Degeneres. “Sì, è vero. Promemoria ricevuto“, ha dichiarato l’attore di Grey’s Anatomy dopo aver inizialmente scherzato sul fatto di non essere a conoscenza della scena di nudo.

Jesse Williams si spoglierà nell’adattamento dell’opera teatrale del drammaturgo statunitense Richard Greenberg, dedicato al tema dell’omofobia nel settore dello sport: “Il personaggio richiede un po’ di nudità, quindi quello che dirò è che è terrificante, ma in modo positivo. Sto cercando sfidare me stesso in nuovi modi“, ha detto l’attore e regista.

Dopo aver detto addio a Grey’s Anatomy Jesse Williams cerca proprio questo: qualcosa che lo faccia uscire dalla sua comfort zone e lo metta alla prova in modo inedito dopo un decennio trascorso nello stesso ruolo. “Essere spaventato ed eccitato, essere spronato. Una delle cose belle del lavoro che ho avuto per così tanto tempo è il comfort che crea. Quindi, sono entusiasta di fare qualcosa di nuovo” ha confermato alla Degeneres.

Lo spettacolo di Jesse Williams debutterà nella primavera del 2022, rimandato di quasi due anni a causa della pandemia, e non è la sola novità in carriera per l’attore, che è impegnato anche a girare due film. Williams ha anche risposto positivamente all’idea di riprendere di nuovo il suo ruolo in Grey’s Anatomy, eventualmente in futuro, in un potenziale spin-off sui personaggi di Jackson ed April che si sono riuniti professionalmente alla fine della stagione 17.