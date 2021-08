Lino Guanciale saluta il set di Noi a Torino. Per l’attore si sono appena concluse le riprese della fiction Rai, remake della serie americana di successo This Is Us, come comunicato da lui stesso sul suo profilo Instagram.

“Ultimo giorno nei tuoi panni Pietro… grazie per questo viaggio.” È bene precisare che l’attore ha terminato di girare le scene che riguardano il suo personaggio, il capofamiglia di Noi (che nella versione americana corrisponde a quello di Milo Ventimiglia, Jack Pearson). Le riprese di Noi, attualmente a Torino, proseguiranno ancora con il resto del cast.

La trama del remake italiano sarà la stessa di quello americano. La storia di questa famiglia è anche l’occasione per raccontare trent’anni di storia italiana tramite le tappe salienti che l’hanno caratterizzata. È è soprattutto un grande affresco di legami, affetti, piccoli e grandi eventi che condizionano le vite delle persone e influenzano ciò che diventeranno. Sarà interessante vedere quanto la versione italiana sarà fedele all’originale, oppure se si distaccherà in qualche modo.

Nel cast, Aurora Ruffino nel ruolo di Rebecca (ruolo di Mandy Moore in This Is Us), moglie di Jack. A interpretare i tre figli della coppia ci sono: Dario Aita (Claudio, Kevin nella versione originale), Claudia Marsicano (Cate, Kate nella versione originale), e Livio Kone (Daniele, Randall nella versione originale).

Terminate le riprese di Noi, Lino Guanciale è atteso sul set a Trieste per girare La Porta Rossa 3, ultimo capitolo dell’acclamata serie Rai. Come vi avevamo riportato, la troupe comincerà a lavorare a partire dal 30 agosto. Nelle settimane scorse, proprio il regista Carmine Elia si trovava in zona per completare dei sopralluoghi preliminari; le riprese vere e proprie invece richiederanno circa sedici settimane, equivalente a quattro mesi di lavoro. Prosegue la collaborazione con la Friuli Venezia Giulia Film Commission.