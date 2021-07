Si torna a Trieste per le riprese de La Porta Rossa 3. Come scrive TriesteNews, la terza stagione della serie Rai aprirà i battenti ad agosto: solo in quell’occasione potremo rivedere Lino Guanciale, Gabriella Pession e il resto del cast forse, per l’ultima volta.

Come annunciato, La Porta Rossa 3 dovrebbe essere la stagione conclusiva. Tutto però dipenderà dagli ascolti. Tornando alle riprese, la troupe comincerà a lavorare a Trieste a partire dal 30 agosto. Nelle settimane scorse, proprio il regista Carmine Elia si trovava in zona per completare dei sopralluoghi preliminari; le riprese vere e proprie invece richiederanno circa sedici settimane, equivalente a quattro mesi di lavoro. Prosegue la collaborazione con la Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Trieste ha sempre fatto da sfondo alle vicende del commissario Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale), costretto a restare nel mondo dei vivi dopo essere stato ucciso, per cercare di risolvere il suo omicidio e proteggere l’amata compagna Anna (Gabriella Pession). La seconda stagione si è conclusa con parecchi colpi di scena, tra cui quello che vede Cagliostro restare ancora bloccato nel mondo dei vivi. Valentina, invece, la medium in grado di vedere il commissario, potrebbe essersi cacciata in un bel guaio seguendo Federico, un medium come lei, mandato lì per conto di terzi.

Non tornerà L’Ursus, in corso di restauro, che nelle prime due stagioni è stato il “nido” di Cagliostro, un luogo isolato dove dall’alto poteva osservare la sua città. Il nostro protagonista dovrà quindi scegliere un altro posto.

Come informa ancora TriesteNews, l’ex palazzo delle ferrovie dello stato, in Piazza Vittorio Veneto, è stato acquisito da una cordata d’investitori austriaci ed è pertanto non più disponibile. Verrà invece utilizzato Palazzo Carciotti che diverrà la nuova sede della Questura.

Nelle prossime settimane aspettiamoci ulteriori dettagli sulle riprese de La Porta Rossa 3. Infatti è molto probabile che la produzione lancerà un annuncio per cercare un certo numero di comparse, come accaduto negli episodi precedenti.