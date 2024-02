Le riprese di due fiction Rai molto amate dal pubblico sono appena iniziate: primi ciak per Mina Settembre 3 e Il Commissario Ricciardi 3. Entrambe le produzioni televisive sono girate a Napoli.

A darne annuncio è Maurizio De Giovanni, lo scrittore dei libri da cui sono tratte le due serie. “Per una volta voglio essere un po’ autoreferenziale, cosa che non faccio spesso, e celebrare questa strana malattia mentale da cui sono affetto”, ha iniziato nel suo post pubblicato su Instagram.

“Oggi, con una curiosa divertente coincidenza, iniziano in città le riprese delle terze serie di Mina Settembre e de Il commissario Ricciardi. È strano e bellissimo vedere le proprie fantasie diventare concrete e reali; un grande onore e una straordinaria gratificazione per un autore. Ma, credetemi, è ancora più bello e gratificante pensare di portare sorrisi, emozioni e immagini della mia città fuori dai suoi confini; e nel senso contrario di portare in città lavoro, investimenti e magari un po’ di turismo attraverso tour di appassionati che vengono a vedere di persona i luoghi dei loro personaggi preferiti”, ha proseguito.

Nell’annunciare l’avvio della produzione di Mina Settembre 3 e de Il Commissario Ricciardi 3, De Giovanni ha anche rivelato di essere al lavoro sul “prossimo romanzo dei Bastardi di Pizzofalcone. Che bella, la mia malattia mentale”, ha concluso l’autore su Instagram.

La seconda stagione de Il Commissario Ricciardi è stata trasmessa su Rai1 dal 6 al 21 marzo 2023. Molto probabilmente il terzo ciclo di episodi vedrà la luce all’inizio del 2025. La seconda stagione di Mina Settembre, invece, è andata in onda sulla rete ammiraglia dal 2 ottobre al 6 novembre 2022. In questo caso si spera che il terzo capitolo arrivi in tv entro e non oltre il 2024.

