Va in onda la quarta puntata di Noi Siamo Leggenda, la nuova serie tv di Carmine Elia (Sopravvissuti, Mare Fuori). Stasera, 7 dicembre, in via eccezionale, ci sono due nuovi episodi.

Un racconto di formazione che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società – la nostra – e di una parentesi della vita – l’adolescenza – in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri.

Di seguito le anticipazioni sulla quarta puntata di stasera:

L’ispettore Nenchi è vicina ad una svolta sul “giustiziere”, grazie al video registrato durante l’ultima rapina. Massimo ha ormai capito che Beatrice sospetta di lui e dopo aver rivisto quello stesso video, girato da lui e Viola, nota anche lui la sua felpa. Il ragazzo quindi chiede aiuto a Marco che grazie ad uno stratagemma riesce a fornire un alibi all’amico.

Intanto, Greta e Andrea escono finalmente assieme e trascorrono una piacevole serata al lunapark. Jean, geloso della ragazza, li ha pedinati e quando i due giovani stanno per rientrare colpisce Andrea; Greta, però, interviene riportando indietro il tempo e anticipando la mossa Jean. In questo modo, Andrea scopre che anche Greta ha un potere. Anche Lin, in fuga da Massimo, scopre i suoi poteri.

Noi Siamo Leggenda è composto da un folto cast che unisce attori maturi e della nuova generazione. Comprende: Emanuele Di Stefano, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova e Lino Guanciale.

L’appuntamento con la quarta puntata di Noi Siamo Leggenda è per stasera su Rai1 dalle 21:30.

