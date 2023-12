Va in onda la sesta e ultima puntata di Noi Siamo Leggenda, la nuova serie tv di Carmine Elia (Sopravvissuti, Mare Fuori). Stasera, 20 dicembre, ci sono gli episodi conclusivi della prima stagione.

Un racconto di formazione che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società – la nostra – e di una parentesi della vita – l’adolescenza – in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri.

Di seguito le anticipazioni sull’ultima puntata di stasera:

Giuseppe è ricoverato in terapia intensiva e le speranze di riprendersi sembrano ridotte al minimo. Jean accusa Greta di aver ridotto così suo padre. Andrea, però, compie un miracolo e salva la vita dell’uomo, restituendolo alla sua famiglia. Purtroppo, la madre di Lara non ha la stessa fortuna e muore quella stessa notte tra le braccia della figlia. Jean, sentendosi in colpa, chiama Greta per scusarsi e le rivela la verità su Andrea. Preoccupata per il silenzio di Andrea, Greta non riceve risposta alle sue chiamate…