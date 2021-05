Lino Guanciale è arrivato sul set di Noi, l’atteso remake italiano della serie di successo NBC This Is Us. Le riprese della produzione Cattleya sono già iniziate e mancava solo il capo famiglia all’appello.

L’attore de L’Allieva e La Porta Rossa vestirà infatti i panni di Pietro, nella versione americana corrisponde a Jack, il padre della famiglia Pearson interpretato da Milo Ventimiglia. Nel cast, Aurora Ruffino nel ruolo di Rebecca (ruolo di Mandy Moore in This Is Us), moglie di Jack. A interpretare i tre figli della coppia ci sono: Dario Aita (Claudio, Kevin nella versione originale), Claudia Marsicano (Cate, Kate nella versione originale), e Livio Kone (Daniele, Randall nella versione originale).

Tra gli altri, figurano nel cast di Noi anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller in ruoli non ancora specificati.

Le riprese erano iniziate lo scorso febbraio e dureranno ventitré settimane, tra Roma, Torino, Napoli e Milano. Come This Is Us, anche Noi racconterà le vicende di una famiglia attraverso tre archi temporali (passato, presente e futuro). La storia di questa famiglia è anche l’occasione per raccontare trent’anni di storia italiana tramite le tappe salienti che l’hanno caratterizzata. È è soprattutto un grande affresco di legami, affetti, piccoli e grandi eventi che condizionano le vite delle persone e influenzano ciò che diventeranno. Sarà interessante vedere quanto la versione italiana sarà fedele all’originale, oppure se si distaccherà in qualche modo.

Lino Guanciale è inarrestabile in questo periodo: dopo aver completato da poco le riprese di Sopravvissuti a Genova, l’attore si è diretto a Roma per Noi. In estate, invece, è atteso sul set de La Porta Rossa 3, in onda nel 2022 su Rai2. Dal 31 maggio, infine, sarà di nuovo in tv con le repliche de L’Allieva.