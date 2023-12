Noi Siamo Leggenda 2 si farà? Difficile prevederlo. La nuova serie di Carmine Elia (Sopravvissuti, Mare Fuori) è un racconto di formazione che unisce dramma, azione e ironia in una narrazione originale, capace di rinnovare e riscrivere i canoni del racconto young adult di supereroi. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere.

Su Rai2, la serie tv ha registrato finora una media di 4,9% di share e 754.900 telespettatori per ogni puntata. Numeri non proprio brillanti, anche se bisogna considerare un fattore: Noi Siamo Leggenda è un teen drama seguito per la maggior parte da un pubblico giovanile, che commenta senza sosta sui social.

Inoltre, ci sono i numeri da tenere in considerazione per una potenziale seconda stagione. Su RaiPlay, Noi Siamo Leggenda è la quinta serie più vista in Italia. Un segno positivo che indica come la richiesta del prodotto sia ottima.

Bisogna anche considerare un altro fattore. Noi Siamo Leggenda, essendo una co-produzione Amazon, è anche presente sul catalogo di Prime Video. Gli episodi vengono caricati sulla piattaforma al termine della messa in onda su Rai2. Anche in questo caso la richiesta è molto forte: il prodotto televisivo si piazza al terzo posto delle serie tv più viste in Italia.

Per sapere se Noi Siamo Leggenda 2 si farà, c’è quindi da attendere i risultati della messa in onda dell’ultima puntata. Solo in seguito capiremo se siamo di fronte a un altro fenomeno italiano, dopo quello di Mare Fuori, che è stato capace di arrivare Oltreoceano.

Noi Siamo Leggenda è composto da un folto cast che unisce attori maturi e della nuova generazione. Comprende: Emanuele Di Stefano, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova e Lino Guanciale.

