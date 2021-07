Ha fatto capolino sugli store l’app VerificaC19 Green Pass, dunque sia per gli iPhone che per Android. Il download è semplice ed immediato e anche il corretto funzionamento dello strumento. Ma esattamente a cosa serve e a chi potrebbe essere maggiormente utile?

Partiamo proprio dal download dell’app Verifica C19 Green Pass disponibile a questo link sul Play Store e a quest’altro collegamento per gli iPhone e dunque sull’App Store di Apple. Lo strumento pesa davvero poco ossia circa 10 MB e l’installazione procederà in qualche secondo.

A cosa serve l’app nello specifico? Come facilmente intuibile, si tratta dello strumento che consente di verificare che il Green Pass sia effettivamente valido e non un fake. Naturalmente l’applicazione tornerà utile soprattutto ad un gestore di un’attività dove dal prossimo 6 agosto verrà richiesta proprio che si mostri la certificazione verde per usufruire del relativo servizio. Questa fase è fondamentale per evitare che nelle strutture ci siano individui senza il necessario lasciapassare e per evitare multe e sanzioni previste dall’ultimo decreto (fino a 1000 euro, ma pure con il rischio di blocco esercizio in caso di reiterati controlli con anomalie).

Una volta effettuato il download dell’app VerificaC19 Green Pass e poi effettuata l’installazione, ecco che la procedura di controllo sarà semplicissima. Lo strumento utilizzerà la fotocamera dello smartphone per inquadrare il QR Code del certificato verde. Quest’ultimo potrà essere analizzato sia se stampato su carta sia nel caso si visualizzi direttamente su un altro display, nel formato solo digitale. In qualche istante l’applicazione restituirà il feedback necessario. Una spunta verde comunicherà la validità del lasciapassare, una croce rossa e il relativo messaggio di alert ci comunicherà che il ìasciapassare è un falso, magari uno di quelli venduti in questo periodo a caro prezzo attraverso delle campagne virali WhatsApp (sia presi singolarmente che in pacchetti famiglia da 4 o da 6).