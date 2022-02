Potrebbe concretizzarsi la fine del Green Pass in Italia dopo il 31 marzo? La certificazione verde potrebbe non essere più obbligatoria per accedere a luoghi pubblici, lavorate, beneficiare di servizi? L’argomento è spinoso e sta dando vita ad un acceso dibattito. L’ultimo emendamento della Lega presso la commissione Affari sociali della Camera di questa mattina 21 febbraio va proprio in questa direzione, sebbene la strada verso l’obiettivo sia costellata di molti ostacoli.

Ricapitoliamo quanto accaduto nelle ultime ore: proprio nel corso dell’esame presso la commissione Affari sociali del decreto Covid, gli esponenti della Lega hanno presentato il loro emendamento per chiedere la fine del Green Pass dal prossimo 31 marzo. L’appuntamento corrisponderebbe al termine finora stabilito per lo stop allo stato di emergenza reso necessario dalla pandemia. La proposta ha trovato consensi solo in Fratelli d’Italia ed Alternativa. Tutte le altre forze politiche come Pd, M5S, Leu, Forza Italia e Italia Viva hanno invece cointestato il provvedimento.

La seduta in commissione è stata sospesa e dovrebbe concludersi nelle prossime ore. In ogni caso, l’emendamento della Lega, pur non avendo trovato consensi nella maggioranza, è destinato a scatenare nuove polemico, soprattutto in seno alla maggioranza. Lo stesso Governo ha dato parere negativo sulla fine del Green Pass in Italia già il 31 marzo. Prevale, al contrario, un approccio molto cauto sulla possibilità di abbandonare del tutto le limitazioni legate alla certificazione verde. Ad oggi 21 febbraio, più di 1,3 milioni di italiani sono ancora attualmente positivi e si contano ancora più di 100 deceduti per il Covid, quotidianamente. Di qui la scelta di mantenere ancora restrizioni molto severe, pure criticate entro e fuori i confini nazionali.

Le possibilità che si giunga alla fine del Green Pass in Italia entro circa un mese sono abbastanza remote. Più che probabile, invece, che si giunga a questo passaggio solo a primavera inoltrata.

