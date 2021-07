Era immaginabile che il mercato dei falsi Green Pass prendesse piede in Italia in questo periodo. Complice l’obbligo di esibire il certificato verde dal prossimo 6 agosto in molti luoghi al chiuso come ristoranti, cinema e teatri, anche chi non si è vaccinato e non vuole farlo sta cercando la sua personale scappatoia per non precludersi alcuna possibilità. Su questo terreno fertile si impianta l’ultima delle attività illegali che potrebbero spillare centinaia di euro a cittadini creduloni.

La Polizia postale italiana ha messo in guardia tutti dalla vendita dei falsi Green Pass. L’offerta per i certificati verdi è quella presente nell’immagine al termine dell’articolo e non lascia spazio a fraintendimenti. Il documento costa 100 euro se acquistato nella sua versione digitale con relativo QR Code, al contrario 120 euro se stampato su supporto cartaceo. Si tratta di valori molto alti: per quanto venga assicurato dai venditori che si tratti di certificazioni regolarmente emesse e dunque valide in caso di qualsiasi controllo, è ovvio che siamo al cospetto di una truffa che mieterà di certo qualche vittima tra i no-vax.

Non stupisce che, nella campagna illegale per falsi Green Pass, ci sia anche la specifica offerta destinata alle famiglie, dunque ai nuclei da 4 o 6 persone. I pacchetti di certificati verdi costano dai 300 ai 500 euro. Naturalmente il consiglio da dare ai nostri lettori è quello di non cadere nella trappola preparata appositamente in questo periodo: i certificati verdi forniti di certo non sono per nulla validi. Oltre il danno economico della spesa, si riceverà la beffa di non riuscire neanche a partecipare ad eventi, anche ad una semplice cena al ristorante. Gli inguaribili no-vax potranno avere il loro Green Pass solo a seguito della guarigione da Covid-19 o anche a seguito di un tampone negativo. Non si cono altre strade o scappatoie lecite.