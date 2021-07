Si dovranno pagare delle multe per Green Pass mancato o falso esibito durante eventi, ai ristoranti, in musei o cinema. Il decreto approvato dal Governo Draghi stabilisce l’obbligo di esibire il certificato verde in molti degli ambienti di uso collettivo al chiuso, a partire dal prossimo 6 luglio. Chi proverà a fare il furbo, presentandosi a mani vuote o ancora peggio condividendo un documento fake riceverà delle sanzioni e pure pesanti.

Secondo quanto stabilito proprio dal decreto, le multe previste per i boicottatori del Green Pass saranno salate con cifre che vanno da 400 a 1000 euro. Le sanzioni potranno essere applicate dunque dopo il 6 agosto, in tutti i quei casi in cui verrà registrata e confermata una trasgressione alla normativa vigente proprio in tema di certificati verdi.

Le multe per Green Pass non riguarderanno solo i cittadini e dunque i fruitori di eventi, cerimonie, gli spettatori di cinema e teatri ma anche gli organizzatori degli spettacoli come di manifestazioni al chiuso dove la certificazione è richiesta. Le sanzioni saranno sempre variabili da 400 a 1000 euro ma con un’aggravante in più per i gestori di attività. Nel caso di accertata e reiterata trasgressione della norma per tre volte consecutive in giorni diversi, si rischia il blocco temporaneo del proprio esercizio.

Sarà di certo più facile stabilire le multe per Green Pass mancato per coloro che non lo esibiranno per nulla quando richiesto. Nel caso in cui, invece, il cittadino proponga un certificato verde falso, la relativa verifica avverrà grazie all’app VerificaC19, sviluppata per il Ministero della Salute attraverso il gruppo Sogei. Lo strumento ufficiale restituirà la notifica di contraffazione proprio quando il documento presentato (per quanto pure ben fatto) non corrisponderà a nessuno di quelli distribuiti attraverso la piattaforma ufficiale nazionale. Immediatamente partirà la segnalazione del cittadino per il via libera anche alla sanzione.