Da lunedì 7 febbraio il Green Pass sarà illimitato per chi ha ricevuto la terza dose booster, o per quanti hanno ricevuto due dosi di vaccino e successivamente è guarito dal Covid-19. La certificazione verde ha una durata di 6 mesi per chi è guarito dal Covid e dopo ha ricevuto una o due dosi di vaccino, e per quanto sono guariti, ma non sono vaccinati. Ema ed Aifa non si sono ancora espressi su un’eventuale quarta dose: gli esperti nutrono forti dubbi sull’urgenza di un nuovo richiamo.

Il Governo ha di recente anche fatto sapere che, in zona rossa, le restrizioni dovranno essere rispettate solo dalla popolazione non protetta. Le mascherine all’aperto, a partire dall’11 febbraio, non saranno più obbligatorie, senza alcuna distinzione di colore per le Regioni. Al chiuso, invece, bisognerà continuare a portarle, così come pure nei luoghi affollati. Dal 10 febbraio scadrà anche l’ordinanza che prevedeva la chiusura delle discoteche: da venerdì 11, infatti, si dovrebbe tornare in pista, anche se ancora non sappiamo con quali regole. Non è difficile immaginare che per l’accesso occorrerà avere il Super Green Pass, cui si ha diritto dopo essersi vaccinati o guariti.

I locali al chiuso avranno una capienza al 50% (potranno riaprire ovunque, tranne che in zona rossa), che diventerà del 75% per le attività outdoor. Sarà obbligatoria la mascherina, da tenere sempre indossata, tranne che per consumare cibi e bevande, e quando si balla in pista. Per gli stadi, si spera di arrivare ad una capienza al 100% a partire da marzo. Bisognerà imparare a convivere con l’epidemia: la pandemia finirà quando non farà più notizia, anche se il virus non andrà via molto facilmente, anche a fronte di un calo considerevole dei contagi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

