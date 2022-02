Arriva direttamente dalla Polizia di Stato un importante annuncio, a proposito del green pass clonato e scaduto qui in Italia. Stando alle indicazioni raccolte in queste ore, infatti, sembra essere in circolazione un falso SMS da parte del Ministero della Salute, che almeno in parte ci fa tornare con la mente indietro di un mese. Il riferimento è alla diffusione di un’altra truffa, che abbiamo avuto modo di trattare sul nostro sito per tutte le potenziali vittime che in quel frangente erano venute a galla.

I dettagli sul caso di phishing nato dal finto green pass clonato e scaduto in Italia

Le segnalazioni su questo ennesimo caso di phishing con green pass clonato e scaduto in Italia sono di facile lettura. Come riporta la Polizia di Stato tramite un post pubblicato in mattinata su Facebook, a tanti utenti pare stia arrivando il seguente SMS: “La sua certificazione verde risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità”. Segue un link che chiaramente ci rimanda alla truffa in questione, in riferimento ad una pagina dove evidentemente si rischia di fornire dati sensibili a malintenzionati.

Dunque, si tratta di un sito dove probabilmente troverete un malware, o peggio ancora una piattaforma pronta a raccogliere i vostri dati per mettere in atto una truffa. Di sicuro bisogna evitare nel modo più assoluto di cascarci. Considerando il fatto che si tratti di un SMS e che la certificazione verde sia materia che interessi tanti italiani in questo momento storico così particolare, è chiaro che la truffa relativa a green pass clonato e scaduto possa colpire potenzialmente tante persone.

Ecco perché è importante diffondere la voce, affinché sia cestinato nel più breve tempo possibile ogni discorso relativo al suddetto SMS. Ricordate, non c’è stata alcuna duplicazione della vostra certificazione verde, ragion per cui la storia del green pass clonato e scaduto è del tutto inventata.