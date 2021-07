Ancora new entry nel revival di Sex and The City, la nuova serie sull’amore e l’amicizia nella mezza età che fa da sequel allo storico format di Darren Star. Da quando la serie è entrata in produzione a New York a metà luglio, è un continuo annunciare nuovi arrivi nel cast di And Just Like That…, questo il titolo del revival, le cui riprese sono attualmente in corso e dureranno per tutta l’estate.

Stavolta i nuovi ingressi nel revival di Sex and The City sono Brenda Vaccaro e Ivan Hernandez: i due attori si sono uniti al cast della nuova serie di HBO Max come volti ricorrenti. La prima, vincitrice di un Emmy Award, interpreterà Gloria Marquette, la fedele segretaria di lunga data di Mr. Big (Chris Noth): il fatto che questo personaggio sia ricorrente nella storia potrebbe suggerire qualche interazione con la protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), chissà se per motivi personali o professionali relativi a suo marito. Il secondo invece avrà a che fare con l’altra grossa new entry del revival, l’ex volto di Grey’s Anatomy Sara Ramirez: sarà Franklyn, tecnico del suono per lo show radiofonico di Che Diaz, seguitissima podcaster di cui Carrie sarà spesso ospite.

Questi ultimi nomi appena annunciati per il revival di Sex and City si uniscono alle nuove leve confermate da HBO Max qualche giorno fa, ovvero i giovani attori che interpreteranno i figli ormai adulti o adolescenti di Miranda (Cinthya Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). La nuova serie che vuole raccontare complicata realtà della vita e dell’amicizia a 50 anni con le storiche protagoniste di Sex And The City sarà composta da 10 episodi della durata di mezz’ora ciascuno.

Secondo le previsioni più attendibili il revival di Sex and City non uscirà negli Stati Uniti prima del 2022.