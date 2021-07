Il revival di Sex and the City, And Just Like That…, apre le porte a una nuova generazione, quella dei figli delle protagoniste ormai diventati adolescenti o pre-adolescenti rispetto alla serie originale e ai due film che ne sono seguiti.

La produzione del revival di Sex and the City, dopo che erano trapelate on-line diverse foto relative ai giovani nuovi acquisti del cast, ha deciso di ufficializzare le new entry del cast di And Just Like That… annunciando gli interpreti dei figli delle protagoniste.

La generazione Z entra così a far parte del revival di Sex and the City con i giovani attori Cathy Ang (Over the Moon, Ramy), Alexa Swinton (Billions), Niall Cunningham (Curb Your Enthusiasm) e Cree Cicchino (Mr. Iglesias, Game Shakers).

Anche i loro ruoli nel revival Sex and the City sono confermati: Ang interpreta il personaggio di Lily Goldenblatt, la figlia maggiore di Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) e del marito Harry (Evan Handler), adottata quando la coppia pensava di non riuscire ad avere figli. Alexa Swinton interpreta invece la figlia minore della coppia, Rose. Cunningham sarà invece il giovane Brady Hobbes, figlio di Miranda (Cynthia Nixon) e Steve (David Eigenberg), mentre Cicchino interpreta la fidanzata di Brady, Luisa Torres.

I giovani attori del cast del revival Sex and the City sono stati paparazzati davanti alla Manhattan School of Music insieme alle protagoniste della serie Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis durante le riprese di quella che sembra un evento

Le riprese del revival Sex and the City sono attualmente in corso a New York e proseguiranno per tutta l’estate: la serie è attesa nella primavera 2022 sulla piattaforma HBO Max (non è stata ancora annunciata una distribuzione italiana).