Si era proposta come “royal adviser” per The Crown, ma la produzione ha snobbato la sua proposta: Sarah Ferguson, Duchessa di York, ha raccontato di aver scritto al produttore esecutivo dello show, Andy Harries, per fornire informazioni sulla Famiglia Reale. Una fonte diretta insomma, che però non è stata presa in considerazione.

L’ex moglie del principe Andrea avrebbe voluto collaborare a The Crown come consulente sui fatti della Royal Family: “Gli ho detto, ‘Perché non posso aiutare il mio personaggio?‘”, ha rivelato a Town & Country, aggiungendo che la sua offerta è stata rifiutata.

Evidentemente i produttori di The Crown preferiscono non farsi influenzare nella loro visione della Famiglia Reale inglese: il creatore e showrunner Peter Morgan ha sempre dichiarato di non voler fare una cronaca degli eventi del regno di Elisabetta II, ma di voler interpretare quelle vicende provando a ricostruire le dinamiche familiari dietro ogni snodo importante della Storia. E questo nonostante le denunce di inesattezze che sono piovute sulla serie anche da parte di esponenti del governo inglese.

Il personaggio della Ferguson in The Crown è già apparso brevemente nella quarta stagione e sarà certamente presente nella quinta, che sarà ambientata negli anni Novanta. Per questo Fergie, che vive ancora con l’ex marito Andrea nonostante la loro separazione nel 1992 e il suo recente coinvolgimento nello scandalo Epstein, si era proposta come consulente direttamente dall’interno della Royal Family inglese. Niente da fare per lei, che dovrà limitarsi a continuare a guardare la serie da assidua spettatrice: come aveva già dichiarato in passato, la Ferguson ha apprezzato molto la scena del suo matrimonio con il principe Andrea ricostruita nella stagione 4.

Ha però una lamentela per gli sceneggiatori di The Crown: il suo personaggio appare poco. Interpretato da Jessica Aquilina, è stato solo brevemente introdotto come la moglie di Andrew nella quarta stagione, ma non ha avuto molto spazio, perché l’intero focus della trama era centrato sul travagliato matrimonio tra Carlo e Diana. Chissà che nella quinta il divorzio tra Fergie e Andrea dopo uno scandalo sessuale non riesca a conquistare qualche scena in più.