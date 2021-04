Lo scandalo che ha travolto il principe Andrea in The Crown non troverà spazio, così come non ci saranno le vicende di Harry e Meghan, per il semplice fatto che il period drama di Netflix non arriverà a raccontare il presente. Il terzogenito di Elisabetta II, finito nel caso Epstein come presunto cliente del giro di prostituzione e tratta di minori del defunto finanziere, si è ormai ritirato dalle cariche pubbliche nel 2019, dopo aver tentato di difendere pubblicamente – in modo maldestro e poco credibile – una reputazione ormai a pezzi.

Un disastro che la serie non affronterà ma che potrebbe aver creato qualche tensione nella ricerca di un principe Andrea in The Crown 5 e 6, le nuove stagioni che entreranno in produzione in estate. Proprio l’amicizia tra il principe e Jeffrey Epstein (ben raccontata nella docuserie Netflix Filthy Rich) è stata addotta da alcune testate come motivazione alla base di presunti problemi nel trovare un interprete per il principe Andrea in The Crown. Alcuni siti di stampa hanno ipotizzato che ci fossero ben pochi candidati credibili disposti a cimentarsi nel ruolo di un uomo accusato pubblicamente di aver avuto ripetuti rapporti con una ragazza all’epoca minorenne, Virginia Roberts Giuffré.

I rumors sulla ricerca del volto del principe Andrea in The Crown sono rimbalzati su diversi siti, secondo i quali la produzione avrebbe incontrato delle difficoltà nel trovare un attore disposto ad interpretarlo. Le voci sono partite da un annuncio di casting apparso su Spotlight, tuttavia un rappresentante della produzione è intervenuto per negare che quell’annuncio fosse sintomatico di una mancanza di candidati al ruolo. “Non c’è assolutamente alcun travaglio nella selezione per un ruolo per la quinta stagione di The Crown ed è normale che le produzioni pubblicizzino casting su Spotlight“, ha detto un rappresentante di The Crown a The Wrap.

Nella quarta stagione il principe Andrea in The Crown ha avuto il volto del giovane Tom Byrne, che ha interpretato il terzo figlio della regina Elisabetta e del recentemente scomparso principe Filippo da giovane, negli anni in cui il Duca di York ha vissuto la sua chiacchierata storia con Sarah Ferguson. Ora quello di Andrea è tra i pochi ruoli non ancora assegnati nel cast di The Crown 5, che vede Imelda Staunton come la Regina Elisabetta, Lesley Manville come la Principessa Margaret, Jonathan Pryce nel ruolo di Filippo, Dominic West ed Elizabeth Debicki nei panni di Carlo e Diana.