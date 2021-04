Il cast tutto rinnovato di The Crown 5 sta per intraprendere l’incredibile avventura di interpretare la famiglia Reale inglese in quella che sarà la stagione temporalmente più vicina ai giorni nostri e quindi, probabilmente, quella con cui il pubblico farà confronti più frequenti e con la realtà.

Secondo un’esclusiva di Variety la produzione di The Crown 5 inizierà a luglio, come confermato alla testata dai produttori dello show. Variety conferma anche l’ingresso nel cast di Dominic West nel ruolo del principe Carlo, come anticipato in una recente intervista dall’attore uscente Josh O’Connor. Il resto del cast principale della serie, completamente nuovo rispetto alle ultime due stagioni, sarà composto da Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta II, Jonathan Pryce come il principe consorte Filippo, la star di Tenet Elizabeth Debicki nel ruolo della Principessa Diana e Lesley Manville nei panni della principessa Margaret.

La troupe di The Crown 5 sta ripartendo per gli Elstree Studios, a nord di Londra, per l’allestimento del set: è lì che viene girata la maggior parte dello spettacolo prodotto dalla società Left Bank (la stessa dietro le serie Netflix White Lines e Dietro i Suoi Occhi). L’obiettivo è di iniziare a girare a luglio, sempre nel rispetto dei rigorosi protocolli anti-Covid.

La pianificazione delle riprese di The Crown 5 arriva in un momento in cui il Regno Unito sta studiando le riaperture possibili per la primavera e l’estate, dopo una campagna vaccinale realizzata ad un ritmo incessante. Già dal 12 aprile alcune restrizioni saranno allentate, per la prima volta dopo il terzo lockdown deciso a gennaio 2021. Per l’estate si prevede un ritorno alla normalità per le principali attività commerciali e produttive, oltre che per il martoriato settore dello spettacolo e degli eventi dal vivo.

Nel Regno Unito le riprese di film e serie tv sono continuate durante tutta la pandemia con protocolli molto stringenti ma The Crown 5 non batterà il suo ciak prima di luglio perché questo anno di pausa – la produzione della stagione 4 era terminata gusto in tempo prima del lockdown di marzo 2020 – è servito a Peter Morgan a preparare una stagione che prevede il secondo stravolgimento radicale del cast. Il creatore della serie aveva spiegato di essere stato fortunato a concludere la quarta stagione in tempo per il debutto nel novembre 2020 e di aver già programmato una pausa prima delle riprese della quinta, che casualmente è coincisa con l’inizio del lockdown.

L’uscita degli episodi di The Crown 5, calcolando i tempi di produzione e post-produzione, potrebbe essere programmata per l’autunno 2022.

The Crown 5 partirà dopo una stagione dei premi che ha celebrato la serie con numerosi riconoscimenti tra Golden Globes e SAG Awards: presumibilmente la produzione proseguirà con le riprese della sesta ed ultima stagione senza soluzione di continuità.