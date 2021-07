La Casa di Carta 5 riparte dal suo Professore braccato e terrorizzato: se la quarta stagione si era conclusa con Alicia Sierra (Najwa Nimri) che sorprendeva Sergio Marquina (Alvaro Morte) nel suo nascondiglio minacciandolo di morte, nella quinta la mente del gruppo di rapinatori della Banca di Spagna finirà in catene.

Un primo teaser de La Casa di Carta 5 mostra un angosciato Professore nelle mani della sua nemica giurata: l’ex ispettrice Sierra, allontanata dalla polizia, non ha più nulla da perdere ed è in cerca di riscatto. Dopo averlo minacciato con una pistola, lo ha immobilizzato con una lunga catena che tiene fieramente per le mani. Il messaggio che accompagna il video insinua il dubbio che per il ladrone nerd sia finita qui: “Scacco matto?“.

Ovviamente essendo La Casa di Carta 5 la stagione finale della saga Netflix è difficile immaginare che l’antieroe protagonista della storia non riesca a trovare un modo per farla franca anche stavolta, come ha fatto in decine di altre situazioni in passato. Ma di sicuro partirà da una posizione di netto svantaggio e dovrà per questo cedere la sua leadership alla compagna Lisbona, anche lei ex ispettrice di polizia come la Sierra, ma passata dall’altro lato della barricata. Il finale della quarta stagione aveva visto proprio Raquel Murillo (Itziar Ituno) entrare nella Banca per aiutare la banda a venirne fuori col bottino d’oro: riuscirà nell’impresa senza l’aiuto del Professore?

Il teaser de La Casa di Carta 5 anticipa il vero e proprio trailer che uscirà il 2 agosto, un mese prima del debutto della quinta ed ultima stagione, divisa da Netflix in due parti: la prima esce il 3 settembre e la seconda il 3 dicembre, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile (qui la nostra guida all’ultimo capitolo della saga).