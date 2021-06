Netflix ha ufficialmente dato il via alla campagna marketing per La Casa di Carta 5, diffondendo i primi dettagli sulla stagione finale della serie: ecco una guida con tutti i dettagli sull’ultimo capitolo della serie diventata la più vista dello streamer tra quelle in lingua non inglese (prima del recente sorpasso di Che Fine Ha Fatto Sara?).

Le date d’uscita de La Casa di Carta 5

La Casa di Carta 5 sarà rilasciata in 2 parti, in uscita su Netflix rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre 2021: entrambe sono composte da cinque episodi, per un totale di dieci capitoli per l’epico finale della rapina alla Banca di Spagna.

Da dove riparte La Casa di Carta 5

La stagione finale comincia col Professore braccato da Alicia Sierra e minacciato di morte, come si evince dalle prime immagini promozionali diffuse da Netflix: col leader della banda KO, è Lisbona a prendere il comando del colpo all’interno della Banca. Un tocco di empowerment femminile per uno scontro all’ultimo uomo tra i rapinatori e la polizia.

Le prime immagini di scena de La Casa di Carta 5

Le prime foto dell’ultima stagione puntano l’attenzione sia sul caos all’interno della Banca di Spagna, sia sul Professore finito nelle mani di Sierra: ora è guerra aperta tra la banda e le istituzioni, ma anche tra il leader del gruppo e la sua nemica giurata Alicia. Tra l’angoscia per le perdite subite e la disperazione di non avere un piano, gli eroi del Professore dovranno fare affidamento solo su loro stessi per riuscire a sopravvivere e portare a termine il colpo.













La trama de La Casa di Carta 5

Ecco la sinossi de La Casa di Carta 5 diffusa da Netflix:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

Il cast de La Casa di Carta 5

Confermati nel cast dell’ultima stagione Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Rodrigo de la Serna (Palermo), Belén Cuesta (Manila), Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Fernando Soto (Angel), Mario de la Rosa (Suárez) e Enrique Arce (Arturo Román). Potrebbe apparire in alcuni flashback anche Alba Flores nei panni di Nairobi, personaggio ucciso nel corso della quarta stagione.

La produzione de La Casa di Carta 5

La serie è prodotta da Vancouver Media, una casa di produzione televisiva fondata nel 2016 da Álex Pina insieme a Esther Martínez Lobato. Dalla sua fondazione, ha prodotto anche Il Molo Rosso, White Lines e, per ultima, Sky Rojo, miniserie Netflix di cui è attesa a luglio la seconda ed ultima parte.