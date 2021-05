Dopo oltre un anno dall’inizio delle riprese Netflix ha annunciato le date d’uscita de La Casa di Carta 5, ultima stagione della serie spagnola creata da Alex Pina ed Ester Martinez Lobado. Stagione che sarà divisa in due parti, o meglio in due volumi: il primo in uscita a settembre e il secondo a dicembre.

Le date d’uscita de La Casa di Carta 5: settembre

Con un teaser che annuncia le date d’uscita de La Casa di Carta 5, Netflix conferma il rilascio in due parti, come già avvenuto con la quarta stagione. Stavolta l’appuntamento è per la fine dell’estate: il 3 settembre esce la prima parte della stagione, mentre per il gran finale bisognerà attendere la fine dell’anno.

Le date d’uscita de La Casa di Carta 5: dicembre

Gli ultimi 5 episodi della stagione, che chiude definitivamente (almeno per ora) la saga della banda del Professore, usciranno venerdì 3 dicembre su Netflix.

Le date d’uscita de La Casa di Carta 5 nel teaser di Netflix

Ad annunciare le date d’uscita de La Casa di Carta 5 è un teaser che come voce fuori campo, come sempre, ha quella di Tokyo (Ursula Corberò): “I momenti importanti sono quelli in cui comprendiamo che non si può più tornare indietro“. Nel teaser ciascun membro della banda appare in azione mentre impugna armi automatiche per combattere un nuovo avversario: l’esercito nazionale. Il creatore Alex Pina, dopo aver spiegato per quale motivo i tempi della produzione si sono allungati tanto rispetto al passato, ha aggiunto che i due volumi di quest’ultima stagione saranno molto diversi tra loro per approccio alla trama, con un finale forte già nella prima parte e un approfondimento sull’emotività dei personaggi nella seconda.

Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5, nel bel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1. Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti.

L’annuncio delle date d’uscita de La Casa di Carta 5

Ecco il teaser con l’annuncio delle date d’uscita de La Casa di Carta 5 e la sinossi ufficiale dell’ultima stagione: