Si intitola Good Sam il nuovo medical drama di CBS in arrivo nella prossima stagione televisiva: protagonista un volto noto della tv e dell’attivismo democratico come Sophia Bush, l’ex Brooke Davis di One Tree Hill ed Erin Lindsay di Chicago PD. Al suo fianco nel cast, tra gli altri, Jason Isaacs, Skye P.Marshall e Edwin Hodge.

Scritto da Katie Wech, che ne è anche showrunner, Good Sam è prodotto dalla Wech insieme a Jennie Snyder Urman, Joanna Klein, Tamra Davis, con quest’ultima anche nei panni di regista del primo episodio.

La sinossi di Good Sam è un esempio di medical drama dai toni leggeri. Una donna chirurgo, talentuosa ma sottovalutata, assume la leadership in ospedale dopo che il suo famoso e arrogante capo è finito in coma. Quando quest’ultimo si sveglia e vuole riprendere l’attività chirurgica, tuttavia, spetta a lei la supervisione su questo prepotente e burbero medico che non ha mai valorizzato i talenti degli altri. E che, per inciso, risulta essere anche suo padre.

Il tema medico incrocerà dunque quello del conflitto familiare in Good Sam, con il complicato rapporto tra un padre e una figlia entrambi alle prese col competitivo mondo della chirurgia. Sophia Bush interpreterà il brillante chirurgo Sam Griffith, al fianco dell’ex interprete di Lucius Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter Jason Isaacs, qui nei panni del suo ingombrante padre. Con loro nel cast di Good Sam anche Edwin Hodge (The Purge). Skye P. Marshall (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Davi Santos (Power Rangers Dino Charge), Michael Stahl-David (Cloverfield ), Omar Maskati (Unbelievable) e Wendy Crewson (Air Force One).

L’episodio pilota di Good Sam è stato girato e prodotto da CBS Studios all’inizio di quest’anno e ha ottenuto reazioni entusiastiche e grandi elogi per Sophia Bush, tanto che la rete ha deciso di promuovere il progetto ordinando una stagione completa. La serie debutterà nel palinsesto di CBS nella prossima stagione 2021/2022.