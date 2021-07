Dal 16 luglio torna in onda Sandition su La EFFE, con la prima stagione del period drama in replica ogni venerdì in prima serata. Si tratta degli episodi che la rete ha già trasmesso in prima tv assoluta per l’Italia nel settembre dello scorso anno, portando anche nel nostro Paese un period drama inglese che ha saputo conquistare un ampio seguito nel mondo.

La riprogrammazione di Sandition su La EFFE arriva a ridosso dell’inizio delle riprese della seconda stagione della serie, prima cancellata tra le proteste del pubblico e poi rinnovata da ITV e PBS in risposta agli appelli e alle petizioni dei fan. In realtà a convincere l’emittente a dare una seconda chance a questo format in costume, vagamente ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, è stato il ritrovato interesse del pubblico per il genere period drama, dopo i successi di serie come Bridgerton, The Great e Caterina la Grande, per citare le più note.

Il ritorno di Sandition su La EFFE dal 16 luglio, coi primi due episodi, apre la strada alla seconda stagione che arriverà nel 2022: le riprese stanno per partire tra Bristol e dintorni, dopo che una settimana fa il cast ha partecipato alla prima lettura collettiva del copione. “Il nostro viaggio di ritorno a Sanditon inizia con il cast e la troupe che si riuniscono per la prima lettura della sceneggiatura oggi!” ha fatto sapere la produzione tramite i canali social della serie. L’annuncio però non ha suscitato grandi entusiasmi nel pubblico della serie, che pure aveva chiesto a gran voce il suo rinnovo. Il motivo della delusione è l’assenza nel cast di Theo James, protagonista maschile della prima stagione di Sandition: l’attore non tornerà nella nuova stagione perché impegnato su un altro set, quello della serie Netlfix tratta dal romanzo La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo di Audrey Niffenegger.

Our journey back to #SanditonPBS begins as the cast and crew gather for the first script readthrough today! #Sanditon 💕 pic.twitter.com/8sINldvnG1 — MASTERPIECE | PBS (@masterpiecepbs) July 5, 2021

La programmazione di Sandition su La EFFE (canale 139 di Sky) riparte venerdì 16 luglio coi primi due episodi, in onda dalle 21.10.