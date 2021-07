Il nuovo spin-off di Law & Order, annunciato solo lo scorso maggio e previsto per il debutto nell’autunno 2021, è improvvisamente saltato. Law & Order: For The Defense, che era stato messo in cantiere da NBC con un ordine diretto per un’intera stagione e non solo per un episodio pilota, è stato scartato dalla NBC.

Questo ennesimo spin-off di Law & Order aveva visto impegnato nella sua creazione il fondatore del franchise Dick Wolf, in collaborazione con Carol Mendelsohn: il via libera a Law & Order: For The Defense, serie ambientata all’interno di uno studio di difesa penale, era arrivato a maggio scorso e la pre-produzione stava andando avanti speditamente. Addirittura si era giunti alla fase di casting, con offerte a diversi attori negli ultimi due mesi, come rivela Deadline.

Poi lo spin-off di Law & Order non è sopravvissuto alla razionalizzazione che molte emittenti e case di produzione stanno realizzando in questo periodo, in vista della prossima stagione televisiva. Sempre secondo Deadline, si è deciso di “non procedere con lo spettacolo, sebbene NBC, Wolf e Universal Television, lo studio dietro il franchise di Law & Order, stiano già sviluppando una nuova serie sotto la bandiera di Law & Order“.

Insomma il nuovo spin-off di Law & Order non sarà For The Defence, ma un altro format di cui si sa ancora molto poco: l’unico dettaglio trapelato sul progetto riguarda il genere predominante, che non dovrebbe essere il classico dramma legale ma qualcosa di diverso, in quanto “si ritiene che la rete e i produttori si stiano muovendo in un’altra direzione creativa con una propaggine che non è un legal drama“.

Questo spin-off di Law & Order ha fatto la stessa fine di un altro progetto che era stato annunciato e poi archiviato da NBC diversi anni fa, la serie Law & Order: Hate Crimes che avrebbe dovuto avere al centro della trama casi basati su crimini d’odio. Il marchio Law & Order resta comunque una garanzia per NBI: lanciato nel 1990 con l’originale Law & Order, in onda per 20 stagioni su NBC, ha dato vita a Law & Order: Unità Vittime Speciali, tuttora in onda come serie live-action più longeva della storia della televisione. La serie con protagonista la vincitrice di un Emmy Mariska Hargitay resta ancora forte in termini di ascolti dopo ben 22 stagioni e ha generato a sua volta lo spin-off di Law & Order: Organized Crime, con Chris Meloni, che ha debuttato con ottimi ascolti su NBC la scorsa primavera.