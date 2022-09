Mariska Hargitay e Christopher Meloni sono stati tra gli annunciatori dei premi agli Emmy Awards 2022, incaricati di premiare il miglior attore protagonista in un serie comica: la statuetta è andata a Jason Sudeikis per Ted Lasso, ma l’attenzione del pubblico è stata catturata più dall’introduzione che dalla premiazione stessa.

Questo perché Mariska Hargitay e Christopher Meloni sono stati protagonisti di una gag pensata per il pubblico del franchise di Law & Order, in onda sulla stessa NBC che ha trasmesso gli Emmy negli Stati Uniti: i due hanno inscenato un inseguimento ad un ladro, colpevole di aver sottratto un Emmy, arrestandolo sul palco della cerimonia al termine di una clip che riuniva vari protagonisti di polizieschi e procedurali di successo (da Rookie a NCIS e 9-1-1). Il meglio per i fan di Law & Order è arrivato però alla fine dalla gag.

Mariska Hargitay e Christopher Meloni hanno raggiunto insieme il centro del palco commentando la statuetta (“Bella” ha esclamato Meloni; “Io sono a posto, ne ho due” ha replicato Hargitay in riferimento agli Emmy già vinti) e prima di annunciare il premio per Sudeikis si sono avvicinati come per darsi un bacio. Un chiaro ammiccamento al pubblico che avrebbe voluto vedere i loro personaggi di Law & Order, il Capitano Olivia Benson e il Detective Elliot Stabler, vivere una storia d’amore. Il bacio non c’è stato, ma il momento ha entusiasmato ugualmente il pubblico sui social.

Ecco il video della scenetta di Mariska Hargitay e Christopher Meloni, che peraltro si riuniranno nei panni di Benson e Stabler nell’atteso triplo crossover Law & Order, Law & Order Unità Vittime Speciali e Organized Crime che darà il via alle tre stagioni il 22 settembre su NBC.

