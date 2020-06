Lo spin-off Law & Order – Hate Crimes, dedicato ai crimini d’odio, trova una nuova casa

Se ne parla ormai da due anni, ma Law & Order – Hate Crimes non ha ancora visto la luce. Ora il periodo caldo sul fronte della lotta al razzismo negli Stati Uniti potrebbe accelerare la produzione della serie dedicata ai crimini d’odio, ennesimo spin-off del franchise di Dick Wolf Law & Order.

Dopo averne ordinati 13 episodi nel settembre 2018, NBC ha messo in pausa lo spin-off sei mesi dopo, sostenendo che comunque la serie sarebbe stata sviluppata. Ora invece pare che Hate Crimes abbia trovato una nuova casa, ovvero potrebbe approdare sul nuovo servizio streaming di NBC Universal Peacock.

Lo ha rivelato lo showrunner di Law & Order – Unità Vittime Speciali Warren Leight, che è anche alla guida del progetto di Hate Crimes, parlando a The Hollywood Reporter: “Penso che sia stato percepito come più adatto a Peacock (…) Il lessico che le persone usano quando commettono crimini d’odio non è accettabile sulla televisione generalista, e questa è una considerazione interessante“. Il fatto di concepire la serie per una piattaforma streaming, dunque senza le restrizioni in termini di immagini e linguaggio previste per gli show di prima serata sui network tv, può essere un valore aggiunto secondo Leight.

In questo periodo, poi, in cui la battaglia del movimento Black Lives Matter sta scuotendo l’America e assediando la Casa Bianca per chiedere una legge contro il razzismo sistemico delle forze dell’ordine nei confronti degli afroamericani, Law & Order – Hate Crimes diventa una serie necessaria proprio per il suo focus sui crimini d’odio: “Penso che sia uno spettacolo che deve essere realizzato (…) si tratta del prezzo che per un crimine d’odio viene pagato da una vittima, dalla sua famiglia e dalla comunità. È un ambito di cui penso sia necessario scrivere. Mi piacerebbe vedere proseguire questo spettacolo“.

Al momento Law & Order – Hate Crimes non ha ancora una data di debutto e non è ancora nemmeno entrato in produzione, ma il clima culturale infiammato dall’omicidio di George Floyd a Minneapolis potrebbe favorire l’accelerazione di questo progetto che si propone proprio di raccontare gli effetti dei crimini d’odio – cioè i reati con finalità discriminatorie sulla base di etnia, nazionalità, religione, appartenenza a minoranze – sulle vittime e sulla società in generale.