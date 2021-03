Il ritorno del “figliol prodigo” non sarà solo una tantum, visto che il personaggio di Stabler in Law & Order apparirà in più episodi nel corso della stagione 22.

A quanto pare, non sarà soltanto l’avvio dello spin-off Law & Order: Organized Crime a favorire il ritorno di Stabler in Law & Order: Unità Vittime Speciali, ma ci saranno più occasioni di rivedere il personaggio nella serie madre.

Chris Meloni riprenderà il suo storico ruolo in un episodio intitolato “Return of the Prodigal Son” (“Il Ritorno del Figliol Prodigo“), in onda il 1° aprile negli Stati Uniti su NBC. In uno speciale episodio di un’ora – prima metà di un crossover che continua con la première della nuova serie Law & Order: Organized Crime – l’unità vittime speciali supporta Stabler mentre cerca di rintracciare qualcuno che ha minacciato la sua famiglia.

Ma la presenza di Stabler in Law & Order: Unità Vittime Speciali non sarà limitata al crossover che serve ad aprire la strada alla nuova serie. Secondo TVLine, Meloni e la star della serie Mariska Hargitay sono stati avvistati mentre giravano insieme almeno due episodi oltre quel crossover che fa anticipa la première a Law & Order: Organized Crime (intitolata What Happens in Puglia). Una conferma in questo senso è arrivata dal produttore esecutivo Warren Leight, che venerdì 19 marzo ha twittato di aver girato “tre scene di Benson / Stabler oggi“. A chi gli ha chiesto quando andranno in onda, ha risposto che faranno parte di “SVU in futuro“, dunque nel corso dei 16 episodi della stagione 22 (in arrivo in Italia il 21 aprile 2021 su Premium Crime).

Three Benson/Stabler scenes today, nicely directed by @batansb on his last day with us for the season. Boy are we blessed by the directors we’ve had this season:@Orsonb63 @juancampanella @batansb #marthamitchell#jeandesegonzac (who directed the pilot of svu!)@SVUWritersRoom — Warren Leight (@warrenleightTV) March 19, 2021

L’atteso ritorno di Stabler in Law & Order: Unità Vittime Speciali permetterà dunque anche altri crossover con Organized Crime nel corso della stagione. La nuova serie seguirà il personaggio di Chris Meloni mentre torna al dipartimento di polizia di New York City dopo quella che la sinossi definisce una “devastante perdita personale“: mentre prova a rimettere insieme i pezzi della sua vita, si unisce a una task force di alto livello incaricata di smantellare le più grandi organizzazioni criminali della città.