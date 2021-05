Sono passati oltre vent’anni dal debutto della prima serie targata Law & Order e il franchise continua a crescere con Law & Order: For the Defense, la nuova serie del produttore premio Emmy Dick Wolf. Dopo quale tentativo sfortunato di nuovi format durato una sola stagione, stavolta Wolf ha incassato un ordine diretto per una nuova serie, l’ennesimo tentativo di rimpolpare un franchise in piedi da oltre vent’anni che però sembra reggersi solo sul suo titolo più longevo, Law & Order: Unità Vittime Speciali.

Appena messa in cantiere da NBC, Law & Order: For The Defense è l’ultima aggiunta al longevo marchio Law & Order, che promette di avere uno sguardo imparziale su uno studio di avvocati penalisti. For the Defense metterà al centro della sua trama i legali della difesa in rapporto al sistema di giustizia penale con cui interagiscono nell’esercizio della loro professione, con ogni puntata dedicata a singoli casi che rievocano edificanti storie contemporanee.

Law & Order: For The Defense avrà come produttrice esecutiva Carol Mendelsohn, che ha lavorato a CSI: sarà lei la showrunner della nuova etichetta del franchise insieme al creatore Dick Wolf con Arthur Forney, Julie Weitz e Peter Jankowski.

Il papà dell’intero universo narrativo e ideatore di Law & Order: For The Defense Dick Wolf ha presentato il nuovo show come un cambio di prospettiva rispetto agli ultimi vent’anni del franchise, che finora ha sempre puntato gli occhi sull’accusa, mentre ora esplora il mondo dei legali della difesa con una serie su brillanti penalisti alle prese con il complesso sistema giudiziario americano. “Sarà fantastico giocare in difesa, e poterlo fare con Carol è un onore e un’opportunità per entrambi di fare una televisione che non è mai stata fatta prima” ha dichiarato Wolf.

Law & Order: For The Defense è una co-produzione tra Universal Television e la casa di produzione Wolf Entertainment: la serie si unisce a un franchise che include – tra i titoli attualmente in onda – Law & Order: Unità Vittime Speciali giunta a quota 22 stagioni e Law & Order: Organized Crime, lo spin-off con Christopher Meloni appena partito su NBC. La storia del franchise, partita con il primo format originale Law & Order che ha debuttato nel 1990, ha incluso esperimenti non sempre fortunati. Al successo di Law & Order: Criminal Intent (10 stagioni), sono seguite le sfortunate Trial by Jury, Law & Order True Crime e Law & Order: LA durate una sola stagione, mentre è ancora incerto il destino dell’annunciato Law & Order: Hate Crimes.