Law & Order: Organized Crime 2 debutta in chiaro su Top Crime, coi primi due episodi: il procedurale di NBC, ennesimo spin-off del franchise Law & Order creato da Dick Wolf, è da mercoledì 21 settembre in prima serata. La serie è incentrata sulla lotta al crimine organizzato da parte del dipartimento di polizia di New York: la task force è guidata dal detective Elliot Stabler (personaggio interpretato da Christopher Meloni già nella serie madre Law & Order – Unità vittime speciali), che dopo la morte della moglie Kathy è tornato in servizio a capo di un gruppo di agenti d’élite.

Law & Order: Organized Crime 2 riparte da un salto temporale rispetto al finale della prima stagione e vede nuovamente la squadra impegnata a gestire la faida tra clan albanesi e mafia italiana sul mercato degli stupefacenti a New York, che aveva costituito il leitmotiv della prima parte.

Ecco le trame dei primi due episodi di Law & Order: Organized Crime 2, intitolati rispettivamente L’Uomo Senza Identità e Un Nuovo Ordine Mondiale, in onda il 21 settembre sul canale 39 del digitale terrestre a partire dalle 21.10.

Dopo tre mesi di carcere, Richard Wheatley vede cadere tutte le accuse, eccetto quella di omicidio. Il clan albanese di Albi riceve un enorme carico di cocaina al porto di New York. La polizia portuale non interverrà: infatti Reggie ha corrotto i poliziotti in servizio.

La K-O albanese e i Marcy Killers si alleano contro i rivali italiani e rubano un carico d’armi nascoste in un magazzino della mafia. La risposta arriva immediata…

Law & Order: Organized Crime 2 è composta da 22 episodi, a differenza della prima stagione che ne contava appena 8. Top Crime trasmetterà due episodi in prima tv in chiaro ogni mercoledì. Contemporaneamente, dal 22 settembre, negli Stati Uniti debutta la terza stagione della serie, che NBC ha rinnovato in primavera.

