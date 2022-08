Law & Order – Unità Vittime Speciali 24 perde un volto storico: Kelli Giddish non sarà nel cast della nuova stagione dello storico procedurale di NBC. L’attrice è entrata a far parte dell’Unità Vittime Speciali nei panni della detective Amanda Rollins nel 2011, all’inizio della tredicesima stagione, e dopo oltre un decennio farà la sua ultima apparizione nella serie, prevista durante la prima metà della stagione 24. Giddish si era unita al cast insieme a Danny Pino, rimasto fino alla sedicesima stagione: la coppia era stata chiamata a colmare il vuoto lasciato dall’improvvisa partenza di Chris Meloni, oggi protagonista dello spin-off Organized Crime.

Nell’annunciare la sua decisione di lasciare Law & Order – Unità Vittime Speciali 24, Giddish ha dichiarato che “interpretare Rollins è stata una delle più grandi gioie e privilegi della mia vita” e si è detta “molto fortunata a far parte della famiglia Law & Order negli ultimi 12 anni“. Non ha risparmiato tributi al suo personaggio, accompagnati dai classici ringraziamenti di rito (ai produttori esecutivi così come alla protagonista e amica Mariska Hargitay e al resto del cast artistico e tecnico) nella nota con cui conferma il suo addio alla serie.

Semplicemente non c’è nessun altro personaggio in TV come Rollins. È cresciuta e cambiata, e anche io. Ho iniziato in questo show quando avevo circa 20 anni e sono grata di aver trascorso così tanti dei miei anni da adulta con Rollins nella mia vita. Voglio ringraziare Dick Wolf, Mariska Hargitay, Warren Leight, Peter Jankowski, NBC, Universal Television, tutti i miei co-protagonisti, ogni singolo membro della troupe e tutti gli sceneggiatori qui per il nostro incredibile lavoro insieme in questi ultimi 12 anni. Sono così entusiasta di tutte le cose che ho imparato durante il mio periodo in SVU e metterle a frutto in tutto ciò che verrà.

Questo piccolo terremoto in arrivo in Law & Order – Unità Vittime Speciali 24 ha generato anche una scia polemica: sulla vicenda è intervenuto via social anche il nuovo showrunner David Graziano, che quest’estate ha sostituito Warren Leight alla guida dello storico format spinoff di Law & Order – I Due Volti della Giustizia. Graziano ha risposto alle domande del pubblico, scioccato dalla notizia, invitando a ragionare sul fatto che certe situazioni siano più complesse di quanto appaiano sulla base di quanto veicolato online.

Potresti prenderti un momento per valutare l’idea che le cose siano più complesse di quanto appaiano in un mondo di emoji e tweet. Tutto quello che dirò è che Kelli ha gestito questa situazione con il comportamento più incredibilmente elegante possibile. È, senza dubbio, una delle migliori professioniste del settore che abbia mai incontrato nei miei 24 anni di scrittura televisiva. Sono rattristato dalla sua uscita incombente. Sarò fortunato se riuscirò a scrivere di nuovo per lei.

Law & Order – Unità Vittime Speciali 24 debutterà giovedì 22 settembre su NBC con un inedito crossover a tre, che interseca le trame della serie madre recentemente ripartita con un revival e il più recente spin-off Organized Crime. Già dal primo episodio potrebbe essere introdotta la trama che porterà all’uscita di scena della detective Rollins, su cui finora non sono stati anticipati i dettagli.