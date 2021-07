Stranger Things 4 rivelerà un segreto importante del passato di Jim Hopper e non è qualcosa di posticcio, anzi. I creatori della serie, Matt e Ross Duffer, l’hanno definita sin dalla prima stagione e condivisa con l’attore David Harbour.

Proprio quest’ultimo a proposito di Stranger Things 4 ha annunciato che qualcosa di grosso sul passato di Hopper sarà svelato nei nuovi episodi della serie Netflix, attualmente in produzione e in uscita nel 2022.

Secondo l’attore Stranger Things 4 aggiungerà un tassello enorme alla caratterizzazione del personaggio. Qualcosa di cui lo stesso Harbour è a conoscenza sin dall’inizio: questo segreto è stato deciso insieme ai produttori e sceneggiatori della serie, ma la sua rivelazione è stata rimandata di anno in anno fino al momento giusto, che sembra essere arrivato con la quarta stagione.

Harbour ha parlato di questo aspetto di Stranger Things 4 a Entertainment Tonight, senza ovviamente scendere nei dettagli sul tipo di informazione da scoprire.

C’è una cosa che gioca molto in questa stagione e che ho saputo dal primo fotogramma della prima stagione. Io e i Duffer ci sedevamo e la ipotizzavamo: ‘Oh, non sarebbe bello?’ nel momento in cui abbiamo iniziato a girare (…) È così soddisfacente aver avuto un’idea cinque anni prima e dire, ‘Oh, questa è una stagione in cui sveleremo questo segreto che stavamo usando solo come una cosa sottile per informare qualcosa. ‘

Stranger Things 4 avrà dunque un’attenzione particolare per il passato di Hopper, come già annunciato in precedenza. Un tassello del suo vissuto rimasto nascosto per anni, il cui svelamento è stato rimandato fino al momento giusto proprio perché la serie ha avuto un inatteso successo. Nessuno si aspettava di avere così tante stagioni a disposizione per poter sviscerare questo segreto, ha aggiunto Harbour: “Non abbiamo mai pensato che avremmo avuto una seconda stagione” ha sottolineato l’attore, che già in passato ha condiviso l’iniziale timore che la serie fosse un flop. Invece c’è stato tutto il tempo per covare questo segreto di Hopper per anni. “Ora finalmente lo diremo, ed è davvero fantastico“, ha chiosato l’attore.