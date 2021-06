Le foto dal set di Stranger Things 4 hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. Dopo i tanti slittamenti, sul set si lavora a pieno ritmo e mentre le riprese in Georgia continuano, gli occhi dei fan sono puntati sempre sui protagonisti e sui possibili spoiler che possono arrivare dalle foto che circolano in rete. Anche in questo caso è spuntato qualcosa di molto grosso che riguarda proprio la protagonista, Undici.

In queste ore è arrivata una nuova foto dal set di Stranger Things 4 con un potenziale importante spoiler in bella vista anche se tutto, come sempre, è molto relativo quando si tratta dei fratelli Duffer e del loro gioiellino. Sulla base delle possibilità illimitate del contesto di questa foto sembra proprio che per Undici ci saranno nuovi momenti complicati da affrontare.

Nel trailer della nuova stagione ci sono una serie di flashback e anche la foto che la ritrae in barella e con tanto di ossigeno potrebbe essere legata al passato, ma se così non fosse? L’immagine di Digital Spy riguarda Eleven di Millie Bobby Brown e mostra Undici su una barella che viene caricata su un’ambulanza mentre indossa una maschera di ossigeno sulla bocca. Un’altra immagine mostrava le conseguenze della demolizione di un edificio a Hawkins, con guardie armate, agenti di polizia e funzionari che analizzavano le macerie.

Stranger Things season 4: New set pictures tease terror for Millie Bobby Brown as Eleven ‘wheeled out on stretcher’ https://t.co/XQv7UbJbjD pic.twitter.com/7mnRkwfHwE — Angela Jones (@angel_jones_aj) June 15, 2021

Considerando che nessuna telecamera è visibile nell’immagine, non è chiaro se quella sia effettivamente un momento topico dei nuovi episodi oppure no, ma quello che è certo è che chi pensava che Undici fosse messa da parte, si sbagliava e di grosso. Le foto dal set di Stranger Things 4 sembrano poi rivelare la presenza di un negozio ad Hawkins pronto a rifornire i cittadini di nuove armi per combattere qualcosa di nuovo e di spaventoso, ma cosa di preciso e fino a dove dovrà spingersi Undici per difendere i suoi?

Tenemos nuevas imágenes desde el set de ‘#StrangerThings 4′. https://t.co/pawMjFEkrC — Adrián Rojas (@AdrianRojas1299) June 16, 2021

Le altre foto mostrano i ragazzi, con tanto di fucili, pronti per una nuova battaglia, ma il nemico non si è ancora visto sul set, sarà un nuovo mostro da uccidere oppure si tratterà di altro?