Ancor prima che arrivasse il bollino dell’ufficialità sul progetto era stata ribattezzata la The Crown spagnola, una saga reale sulla monarchia di Spagna sulla scia della celebre e pluripremiata serie inglese di Netflix dedicata a Elisabetta II. E a quanto pare vedrà presto la luce: Javier Olivares sta già sviluppando insieme a The Mediapro Studio (la casa di produzione di The Head di Amazon Prime Video) la serie che racconterà il regno di Juan Carlos I di Spagna.

Questa aspirante The Crown spagnola sarà l’adattamento televisivo del libro di Pilar Eyre Yo, El Rey: scritto da una delle massime esperte della monarchia spagnola, il libro sarà la base di partenza per il soggetto della serie, che secondo le prime indiscrezioni diffuse dal quotidiano El Pais dovrebbe essere una trilogia.

La The Crown spagnola dovrebbe articolarsi in 3 stagioni, ciascuna composta da 10/12 episodi, che narreranno la storia di Juan Carlos I e del suo regno passando dall’incoronazione al periodo di massimo prestigio della monarchia fino alla rovinosa decadenza dell’immagine del re negli ultimi anni. La sinossi della serie accenna a tre atti scanditi in altrettanti periodi storici ben precisi, ovvero “un’ascesa molto dura, un boom in cui tutti gli spagnoli si identificavano con Juan Carlos e uno shock finale, in cui si è verificato ciò che non volevamo vedere“. Pare si possa presumere che la serie arriverà a raccontare i fatti più recenti, come la decisione di Juan Carlos nell’agosto 2020, comunicata con una lettera al figlio re Felipe, di abbandonare la Spagna dopo essere finito in un’inchiesta per corruzione da centinaia di milioni di dollari provenienti da fondi sauditi. Il re emerito ha lasciato il Paese per una destinazione ignota, per evitare che le accuse pregiudicassero il regno del figlio: il suo esilio volontario ha segnato uno dei momenti più difficili per la monarchia e uno dei punti più bassi della sua immagine nell’opinione pubblica spagnola.

Questa The Crown spagnola potrà contare sulla dovizia di particolari della biografia pubblicata nel 2020, che non risparmia alcun dettaglio della vita di Juan Carlos, dalle presunte relazioni extraconiugali ai problemi con la nuora Letizia Ortiz fino agli scandali fiscali che lo hanno travolto e portato al ritiro dalla vita pubblica. La serie non ha ancora una distribuzione ma certamente non farà fatica a trovare un’emittente o uno streamer che la diffonderà anche fuori dalla Spagna.

Questa accelerazione sulla The Crown spagnola segue a quella sul progetto omologo dedicato alla corona svedese.