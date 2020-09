In un’estate povera di nuove uscite anche a causa della pandemia, non sono mancati negli ultimi due mesi i debutti di titoli degni di nota per accompagnare la fine dell’estate: tra le serie tv da guardare in questo scampolo di una bella stagione piuttosto anomala, ci sono diverse alternative che possono soddisfare palati differenti, sia per genere che per qualità drammaturgica auspicata.

Da miniserie all’insegna del giallo come The Head e a racconti d’azione goliardici come quello de La Rapina Del Secolo, passando per serie che potrebbero avere una vita più lunga come lo space drama di Netflix Away, ecco alcuni suggerimenti per trascorrere la fine dell’estate, in attesa della nuova stagione autunnale, guardando una o più serie tv non troppo impegnative ma meritevoli del proprio tempo.

The Head

Un ottimo thriller interpretato da un cast corale e variegato, dalla vocazione fortemente internazionale: la trama di questa serie tv targata HBO Asia e Hulu segue rispettosamente le regole del buon giallo, con gli stilemi cari ai classici alla Agatha Christie, e riesce a far vacillare le convinzioni dello spettatore fino all’ultima scena, che a sua volta è una citazione palese di un film cult del genere thriller (non lo citeremo per evitare un clamoroso rischio spoiler). Solo sei episodi per una visione rapida, grazie ad una trama che scorre con un buon ritmo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Away

La serie fantascientifica con protagonista il premio Oscar Hilary Swank non è solo il racconto di un viaggio nello spazio ma anche quello di un’epica storia d’amore e dei drammi personali che si innescano intorno all’impresa di trascorrere 14 mesi su Marte in cerca di nuove forme di vita. Il fascino dell’avventura spaziale incontra il family drama e il romanzo sentimentale in una cornice definita dalla tecnologia e dal progresso scientifico. Un buon esperimento che potrebbe proseguire con alte due stagioni. Disponibile su Netflix.

La Rapina del Secolo

Deliziosa miniserie basata su una storia vera, racconta la rapina al Banco de la República de Valledupar, la banca nazionale di Colombia, avvenuta nel 1994 ad opera di un gruppo di uomini capaci di trafugare 24 milioni di pesos (l’equivalente di 33 milioni di dollari). La serie tv è perfetta per gli amanti del genere heist movie, a molti sembrerà una Casa di Carta in tono minore ma è perfino più godibile del fenomeno di Alex Pina, per l’ottima caratterizzazione dei personaggi, un cast semplicemente azzeccatissimo (soprattutto per quanto riguarda i due protagonisti Andrés Parra e Christian Tappan) e per la sostanziale verità dei fatti raccontati.

Lo Straordinario Mondo di Zoey

Una commedia romantica, leggera e spassosa per chi ama la cultura pop e il genere musical: la protagonista è una ragazza che ha il dono di leggere nella mente degli altri, ma a tempo di musica. L’espediente narrativo perfetto per costruire una commedia musicale, in cui canto e ballo diventano sinonimo di espressione dell’identità e della volontà di autodeterminarsi in un percorso di crescita personale attraverso le turbolenze quotidiane della professione, dei sentimenti, delle relazioni sociali. Una chicca sono le coreografie Mandy Moore, già coreografa di La La Land. Disponibile su Raiplay a partire dal 16 settembre con tre episodi a settimana.

Ratched

Ryan Murphy è Ryan Murphy, in genere lo si ama o lo si odia, ma di sicuro la sua impronta si riconosce sempre: nel caso di Ratched, la sua nuova serie in otto episodi concepita come prequel del film Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, il motivo per guardarla è tutto nella straordinaria interpretazione di Sarah Paulson, nei panni dell’inquietante protagonista Mildred Ratched. Il riferimento al capolavoro della cinematografia Miloš Forman con Jack Nicholson e Louise Fletcher farà storcere il naso ai puristi, così come l’inverosimiglianza tipica dei racconti di Murphy disturberà coloro che prediligono trame più coerenti e meno improbabili, ma l’impianto visivo della serie tv, le interpretazioni di un ottimo cast e lo humor nero che puntella la sceneggiatura rendono Ratched un’ottimo passatempo di fine estate (qui la nostra recensione). Disponibile su Netflix.