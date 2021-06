Partiranno a brevissimo i concerti di Morgan programmati per l’estate del 2021. Il cantautore e polistrumentista, frontman dei Bluvertigo, terrà una serie di incontri, serate e tributi ai grandi cantautori.

Le date dei concerti di Morgan

Tra le date dei concerti di Morgan troviamo anche la partecipazione del cantautore alla rappresentazione teatrale di Grand Tour – La Corsa Alla Bell’Italia nei panni di Lord Byron in occasione dell’Estate Farnese di Piacenza. Non solo teatro: Marco Castoldi sarà impegnato anche in una serata dedicata interamente al genio di Giorgio Gaber per l’Estate Sforzesca di Milano. All’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) ci sarà anche una lezione-concerto su Dante, Tenco, De André e Battiato all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) in occasione del Festival della Bellezza.

Ecco tutte le date dei concerti di Morgan:

Giovedì 15 Luglio 2021 – Bologna

Pontelungo Summer Festival / Giardini Pontelungo – Ingresso gratuito. Giovedì 29 Luglio 2021 – Scandicci (FI)

Tenco Ascolta / Parco del Castello dell’Acciaiolo

Ingresso: € 10,00 con prenotazione (info su clubtenco.it) Venerdì 30 Luglio 2021 – Rimini

Notte Rosa / Piazza Cavour – Ingresso gratuito. Giovedì 5 Agosto 2021 – Gardone Riviera (BS)

Poetica musicale. Dante, Tenco, De André, Battiato (lezione-concerto)

Festival della Bellezza / Anfiteatro del Vittoriale

Platea Primo Settore: € 32,20 + prev.

Platea Secondo Settore: € 27,60 + prev.

Gradinata Blu e Rossa: € 23,00 + prev. Venerdì 13 Agosto 2021 – Lerici (SP)

Cantautorando / Parco Shelley

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Lunedì 30 Agosto 2021 – Piacenza

Spettacolo teatrale: Grand Tour – La corsa alla Bell’Italia di Giusy Cafari Panico

Estate Farnese / Palazzo Farnese

Settore A: € 44,80 + prev.

Settore B: € 33,60 + prev.

Settore C: € 22,40 + prev. Martedì 31 Agosto 2021 – Milano

Slow Gaber – Omaggio al Signor G

Estate Sforzesca / Castello Sforzesco

Posto a sedere: € 10,00 + prev.

Il 2021 di Morgan

Mentre si attendono con ansia le novità sul nuovo album dei Bluvertigo, Morgan continua a far parlare di sé raccontando ai suoi fan le sue battaglie personali. Al centro delle sue vicende c’è spesso il suo rapporto con la ex compagna, che lo ha accusato di stalking. Castoldi restituisce l’accusa al mittente, sostenendo che la ragazza, piuttosto, è improvvisamente uscita dalla sua vita relegandolo in un silenzio (il ghosting) che lo avrebbe provato psicologicamente.

Ancora, dopo il caos scoppiato a Sanremo nel 2020 con l’uscita di scena di Bugo durante l’esecuzione di Sincero, la diatriba tra i due si muove anche tra le vie legali. Recentemente il Tribunale di Milano ha deciso che Morgan dovrà eliminare dai social ogni versione alterata del brano in gara. Castoldi, allo stesso tempo, ha vinto contro il manager di Bugo Maurizio Soave che lo aveva accusato di estorsione. A settembre, infine, si terrà l’udienza per la richiesta di risarcimento di Bugo a Morgan, una cifra che si aggira intorno ai 240mila euro.