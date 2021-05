Bugo e i co-autori del brano Sincero hanno chiesto a Morgan il risarcimento danni per Sanremo 2020. La canzone è stata esclusa dal Festival in seguito all’abbandono del palco da parte di Bugo, offeso da Morgan in una versione di Sincero ribattezzata “Le brutte intenzioni, la maleducazione”.

I due erano in gara in coppia al Festival di Sanremo 2020 e sono stati esclusi dalla competizione riservata alla musica italiana. Se n’è parlato tantissimo e oggi Rolling Stones riferisce che Bugo e i co-autori del pezzo hanno chiesto a Morgan un risarcimento dei danni quantificato in 240 mila euro.

Morgan è stato chiamato in giudizio da parte di Bugo da Bonomo e Bertolotti co-autori del brano Sincero per due questioni. La prima riguarda l’aver cantato un differente testo di Sincero che ha portato alla squalifica dalla competizione canora e all’abbandono del palco del Teatro Ariston da parte di Bugo.

La seconda riguarda il danno social. Morgan ha infatti condiviso sui social la seconda versione del brano Sincero. La richiesta di risarcimento dei danni, suddivisi tra danni patrimoniali e non, ammonta a 240 mila euro.

Rolling Stone riferisce: “Il giudice ha accolto le richieste degli avvocati dell’artista di redigere una memoria difensiva e quindi l’udienza è stata spostata al prossimo 10 giugno”. Parallelamente la redazione ha provato a contattare Bugo che ha preferito non commentare.

Bugo ha preso parte al Festival di Sanremo 2021, in gara tra i Campioni. A proposito del fatto, quando era ancora solo un’ipotesi, Morgan si era detto contrario, motivando così: “Bugo è scappato, Bugo si è trovato in mano il successo piovuto dal cielo. Così come ho dato successo anche ad altri, mica soltanto a Bugo”.