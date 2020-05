Morgan disprezza i colleghi e parla della reunion dei Bluvertigo

Morgan disprezza i colleghi, e probabilmente non è una novità. Si era già espresso con parole di condanna quando aveva lanciato la sua versione di Canzone Per Te di Sergio Endrigo, ma quel rilancio era soltanto un’ennesima occasione in cui l’ex Bluvertigo puntava il dito contro gli altri artisti italiani ricordando con amarezza i giorni tristi in cui aveva dovuto lasciare la sua casa di Monza.

In un’intervista pubblicata dal Corriere Della Sera questa mattina, 13 maggio 2020, Marco Castoldi si è messo nuovamente a nudo. Siamo alla vigilia della pubblicazione del suo libro autobiografico Essere Morgan, La Casa Gialla che l’artista presenta come il primo di una trilogia per l’editrice La Casa Di Teseo.

Abbiamo parlato di ex Bluvertigo ma probabilmente quell’ex dovrà scomparire. Morgan, infatti, ha raccontato al quotidiano che durante questo periodo storico di quarantena sta scrivendo canzoni insieme alla sua band e ha già anticipato che avranno un taglio malinconico su ispirazione dell’angoscia per il lockdown.

Tuttavia, perché Morgan disprezza i colleghi? Il cantautore non ha mai digerito il progressivo allontanamento di tanti artisti in quel momento in cui fu costretto a lasciare la sua casa di Monza: “Li chiamavo e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi. Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito. Li disprezzo“.

Un provvedimento, quello dello sfratto, che Morgan considera anticostituzionale e per questo il suo libro si apre con una lettera aperta al ministro Dario Franceschini in cui propone una legge per tutelare le case degli artisti.

Si ritiene sottovalutato, Morgan, e per questo non nasconde la sua indignazione per le nuove correnti della musica italiana che egli definisce come eccessivamente al servizio del gusto del pubblico.

Morgan disprezza i colleghi ma non dimentica coloro che lo hanno aiutato, dal Club Tenco a Tiziano Ferro, compreso Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.