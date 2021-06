Tecnicamente Morgan perde contro Bugo, ma sui social racconta la versione opposta. Ricordiamo che Cristian Bugatti aveva chiesto un risarcimento di 240mila euro a Marco Castoldi, insieme ai co-autori Bonomo e Bertolotti, per due motivi. Il primo è quello che ricordiamo tutti: la modifica del testo di Sincero in gara al Festival di Sanremo 2020 che ha decretato la squalifica del brano dalla gara. Il primo è la diffusione della versione alterata sui social da parte di Morgan.

Morgan perde contro Bugo

Nella serata di ieri il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza degli editori Curci e Tetoyoshi e dei co-autori di Sincero e ha stabilito che la modifica di Morgan viola i diritti economici degli editori e i diritti morali degli autori. Il giudice, dunque, ha ritenuto illegali le modifiche al testo apportate da Castoldi e la diffusione della versione alterata sui social.

Il giudice ha ordinato a Morgan di rimuovere la nuova versione di Sincero dai social. Per il momento, dunque, non si è parlato di risarcimento, per il quale l’udienza è fissata a settembre.

La reazione di Morgan sui social

Nelle ultime ore è scoppiata la confusione, ma se si legge attentamente ci si accorge che si parla di cose diverse. Morgan, infatti, sui social ha scritto di aver vinto contro Bugo, e da una lettura superficiale si potrebbe concludere che Castoldi sia ribaltando la notizia. In verità il frontman dei Bluvertigo si riferisce alla causa intentatagli da Valerio Soave, manager di Bugo, che lo accusava di tentata estorsione. Ecco il messaggio di Morgan:

“Oggi ho vinto nella causa contro il manager di Bugo che, oltre a non avermi corrisposto un centesimo per la canzone fatta in duetto col suo artista, mi ha accusato di estorsione perché il mio avvocato gli aveva sottoposto un regolare contratto per il mio lavoro. Ovviamente il Tribunale ha dato ragione a me”.

Nella didascalia Morgan specifica che si tratta, appunto, di una sentenza del Tribunale di Alessandria, che ha archiviato l’estorsione ma non la diffamazione. Di fatto Morgan perde contro Bugo in termini di diritti violati e diffusione della versione alterata di Sincero, ma vince contro il suo manager che lo aveva accusato di estorsione.