Bugo lascia il palco di Sanremo 2020, Morgan cambia il testo di Sincero: squalificati (video)

Bugo lascia il palco di Sanremo 2020 e l’esibizione con Morgan salta. I due dovevano esibirsi con il brano Sincero al Festival di Sanremo 2020 ma, al momento dell’esibizione nella quarta serata, Bugo ha lasciato il palco.

Alle 2.10 Amadeus annuncia la squalifica di Bugo e Morgan.

La serata di venerdì 7 febbraio prevedeva una nuova esibizione dei 24 Campioni in gara con il rispettivo nuovo singolo sanremese. Nel caso di Bugo e Morgan il brano è Sincero.

L’attacco della canzone spettava a Morgan, che ha iniziato a cantare Sincero, come da programma. Nel momento dell’attacco di Bugo, però, l’artista ha lasciato il palco.

L’AMICIZIA TRA MORGAN E BUGO

Il motivo dell’abbandono del palco è legato a delle parole cantante da Morgan e rivolte proprio a Bugo.

Il testo della canzone, intonato da Morgan, era diverso da quello originale. Morgan stava improvvisando parole proprio contro Bugo che, offeso o amareggiato, ha lasciato il palco di Sanremo 2020.

Le parole di Morgan contro Bugo sul palco di Sanremo 2020:

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa… è una forma d’arte, ma tu stai solo a coltivare invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Ma questo sono io”.

La “brutta figura di ieri sera” che Morgan canta sarebbe legata all’esibizione con Bugo nella serata Cover. Bugo, infatti, ha sbagliato qualche attacco.

Il Festival quindi si ferma. Il direttore artistico Amadeus non sa più cosa fare. Chiede un collegamento con Rai Radio 2, ma non era in programma e quindi non è pronto. Informa il pubblico presente all’Ariston e quello da casa che proverà a capire ciò che sta succedendo. Vi aggiorneremo in tempo reale sulla situazione all’intero della coppia musicale composta da Bugo e Morgan.

Qualora gli artisti dovessero rinunciare all’esibizione odierna, sarebbero automaticamente esclusi dalla competizione e non potrebbero tornare sul palco nella serata finale di sabato 8 febbraio.

Bugo lascia il palco di Sanremo 2020 – video

Il loro singolo, Sincero, quindi non sarebbe più potabile. La votazione della giuria della sala stampa già avvenuta, inoltre, verrebbe annullata.

Amadeus aggiorna alle ore 01.55: la produzione sta provando a capire se Bugo intende rientrare. Qualora non rientrasse, la coppia sarebbe esclusa dal Festival.

