Anche il Lucas Scott della serie apre al revival di One Tree Hill: Chad Michael Murrey sembra perfino più ottimista dei suoi colleghi nel prevedere che prima o poi la serie tornerà in onda, sotto qualche forma.

Più che di un vero revival di One Tree Hill, Murrey sostiene che il teen drama sia destinato a tornare in qualche modo: “Ad un certo punto per quanto mi riguarda, sono sicuro che ci sarà una nuova iterazione di One Tree Hill “, ha dichiarato a TvFanatic. Murrey ha interpretato il giovane Lucas Scott dal 2003 al 2012, talento del basket ma ancor più della scrittura, in conflitto (ma solo nelle prime stagioni) col fratellastro Nathan con cui condivide un padre piuttosto problematico, lo stesso liceo e le stesse inquietudini di adolescente.

Parlando di un revival di One Tree Hill o di un suo eventuale reboot (come ce ne sono stati molti, da Roswell a Gossip Girl per fare due esempi recenti), l’attore 39enne ha precisato che “dovrebbe essere realizzato sotto una nuova guida e diffuso in tutto il mondo“, accennando al fatto che il precedente showrunner Mark Schwahn è stato ormai allontanato dalla tv dopo le denunce di molestie sessuali e violenze psicologiche da parte di numerose attrici e collaboratrici.

Murray sembra interessato ad interpretare un revival di One Tree Hill col cast originale, un progetto di cui si è parlato ciclicamente nel corso degli anni dopo la fine della serie ma mai andato in porto: “Chissà? Ho sempre sentito cose nel corso degli anni, ma nulla è mai arrivato a buon fine. Ma ehi, non si sa mai“. Un eventuale ritorno nei panni di Lucas Scott implicherebbe ritrovare sul set la sua ex moglie Sophia Bush, che proprio di recente ha aperto alla stessa ipotesi presentando il podcast Drama Queens dedicato alla serie. La loro storia d’amore è nata interpretando i personaggi di Lucas e Brooke, ma il loro matrimonio è durato solo pochi mesi e nel 2005 è culminato in una richiesta di annullamento da parte dell’attrice per i presunti tradimenti del compagno. Maretta evidentemente superata, se entrambi pensano di poter riportare in tv la serie che li ha resi delle star del piccolo schermo.