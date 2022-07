Un terribile lutto ha colpito Bevin Prince, l’attrice cha interpretato il ruolo di Bevin Mirskey in One Tree Hill: suo marito William Friend è morto a soli 33 anni per un evento rarissimo, colpito da un fulmine. La tragedia è avvenuta nella Carolina del Nord durante il fine settimana festivo del 4 luglio.

Le ex costar di One Tree Hill si sono strette intorno alla collega mostrando cordoglio e supporto, nonché ricordando la vittima sui social media. Friend era amministratore delegato di Bisnow, una società di media digitali multipiattaforma. Proprio la compagnia ha pubblicato la terribile notizia su Instagram il 6 luglio: “Con profonda tristezza condividiamo alcune notizie estremamente difficili: Will Friend, che ha portato Bisnow a nuove vette come CEO, è spirato a 33 anni“.

Diversi i messaggi del cast di One Tree Hill per la collega Bevin Prince. Sophia Bush, interprete di Brooke Davis nel popolare teen drama, ha detto di avere “il cuore spezzato e attonito” di fronte alla tragedia: “La nostra famiglia è in lutto per uno dei nostri. Per favore, sostenete @bevinaprince in ogni modo possibile“, ha scritto Bush in una storia di Instagram mostrando una foto di Prince con suo marito. “Mostrale l’amore che merita; l’amore che suo marito le ha sempre mostrato“.

Anche un’altra protagonista di One Tree Hill, Hilarie Burton Morgan, ha condiviso una foto con Bevin Prince e Danneel Ackles (Rachel nella serie) insieme al suo messaggio di sostegno per la giovane vedova. Inoltre ha condiviso un link al fondo commemorativo di GoFundMe intitolato a Friend. “In ogni gruppo di amici, c’è sempre la persona ‘forte’. Sono quelli che si fanno vedere quando le cose sono difficili. Portano risate e luce negli angoli bui. È importante proteggere quegli amici, perché non chiederanno mai aiuto. La nostra amica Bevin Prince è una di quelli forti. Lei è la luce personificata. Come alcuni di voi sapranno, il suo amato marito @britwilliam è morto questa settimana. È inconcepibile” ha scritto l’interprete di Peyton Sawyer.

Anche l’ex costar di One Tree Hill Ackles ha chiesto a tutti di fare una donazione al fondo commemorativo per Friend e ha condiviso le foto della coppia insieme a un messaggio sul compianto manager: “È difficile trovare le parole per descrivere la perdita di qualcuno come te Will. Hai fatto di più nei tuoi 33 anni di quanto la maggior parte delle persone farà in una vita. La tua curiosità e il tuo zelo per ogni nuova avventura erano contagiosi. Ma di tutti i tuoi successi, e ce ne sono stati molti, so che diresti che trovare Bevin è stato il più grande. Voi due avete avuto un grande amore. Quell’amore speciale più grande della vita che sfugge anche a coloro che passano tutta la vita a cercarlo“.

Continua a leggere su optimagazine.com